Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

Mon Laferte anuncia su gira Femme Fatale 2026 con conciertos en seis ciudades de México y un repertorio renovado (Ocesa)

La expectativa por el regreso de Mon Laferte a los escenarios mexicanos en 2026 se intensifica con el anuncio de su nueva gira, Femme Fatale, que recorrerá seis ciudades del país y presentará en vivo el material de su más reciente álbum.

La artista, reconocida por su capacidad para reinventar la música en español, llevará su propuesta a Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, consolidando su posición como una de las voces más influyentes de la escena actual.

El tour, que marca una nueva etapa en la trayectoria de la cantante méxico-chilena, contempla presentaciones en recintos emblemáticos: el Foro GNP Seguros de Mérida el once de abril, el Auditorio GNP Seguros de Puebla el veintitrés de abril, el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro el veinticinco de abril, el Auditorio Telmex de Guadalajara el treinta de abril, el Auditorio Citibanamex de Monterrey el veintisiete de mayo y el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el veintinueve de mayo.

La artista méxico-chilena presentará en vivo su nuevo álbum Femme Fatale, fusionando pop alternativo y jazz en escenarios emblemáticos (Ocesa)

La preventa de boletos, exclusiva para clientes Banamex, iniciará el seis de noviembre a las 11:00 horas.

Femme Fatale, el álbum que da nombre a la gira, representa una exploración sonora en la que el pop alternativo y el jazz se funden en un entorno oscuro y sofisticado. Compuesto por catorce canciones, el disco se inspira en la figura arquetípica de la femme fatale, a la que Mon Laferte dota de una nueva dimensión:

la artista transforma ese símbolo de misterio y contradicción en una declaración de poder y seguridad personal, canalizando esa energía a través de letras afiladas y una producción musical que oscila entre la confesión y la poesía.

El trabajo destaca por su lenguaje híbrido, donde las armonías densas y las atmósferas nocturnas propias del jazz conviven con la inmediatez del pop alternativo. El resultado es un álbum que, en palabras de la propia promoción, se presenta como “elegante y brutal”, fusionando elementos clásicos y experimentales para construir un universo sonoro inédito.

El tour Femme Fatale incluye fechas en Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante abril y mayo de 2026 (Facebook)

Entre los temas más destacados se encuentra el cierre del disco, “Vida Normal”, una canción que, según OCESAfact, “retrata con crudeza la rutina cotidiana entre cigarrillos, café y el cansancio, usando la ironía y la vulnerabilidad, para exponer la tensión entre la estabilidad deseada y el caos interior”.

El repertorio de Femme Fatale incluye sencillos ya conocidos por el público, como “Esto Es Amor”, en colaboración con Conociendo Rusia, y “La Tirana”, donde Mon Laferte une fuerzas con Nathy Peluso.

Además, el álbum incorpora colaboraciones inéditas, entre ellas la participación del cantautor brasileño TIAGO IORC y un encuentro especial con las mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en el tema “My One And Only Love”.

La trayectoria de Mon Laferte, nacida como Norma Monserrat Bustamante Laferte el dos de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile, se ha caracterizado por una constante evolución artística.

Inició su carrera en la adolescencia, participando en festivales y concursos musicales en su país natal, y tras una primera etapa en la escena chilena, se estableció en México, donde consolidó su carrera como cantante y compositora.

La preventa de boletos para los conciertos de Mon Laferte inicia el 6 de noviembre, exclusiva para clientes Banamex (EFE/ Elvis González)

Desde el lanzamiento de su primer álbum como solista en 2011, ha destacado por una fusión de géneros que abarca pop, rock, bolero y música tradicional latinoamericana, obteniendo múltiples reconocimientos, incluidos varios Latin Grammy y colaboraciones con artistas internacionales de renombre.

Además de su labor musical, Mon Laferte ha incursionado en las artes visuales y ha mantenido un compromiso activo en temas de género y derechos humanos, lo que ha reforzado su influencia en la cultura contemporánea.

Su voz y su estilo la han convertido en una figura central de la música en español, y la gira Femme Fatale promete ser una cita imprescindible para quienes buscan experimentar la fuerza y sofisticación de su propuesta artística en directo.