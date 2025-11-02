La Granja VIP EN VIVO Hoy 2 de noviembre: Jawy está seguro de que Eleazar Gómez será eliminado

23:46 hs

La tensión dentro de La Granja VIP alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de Jawy, quien afirmó que Eleazar Gómez está cerca de abandonar el reality. El influencer manifestó su molestia por la actitud de su compañero y aseguró que su paciencia se ha agotado. “No pasa de esta semana”.

La percepción de que Eleazar Gómez podría dejar la competencia se intensificó debido a su ausencia emocional y a la falta de liderazgo en los retos recientes, factores que, según algunos participantes, lo alejan cada vez más de la final. Varios granjeros han notado que el actor y cantante evita el trabajo en equipo y ha cambiado su forma de convivir, mostrando gestos y comentarios pasivo-agresivos que generan incomodidad.

(IG: @lagranjavipmx)

Uno de los episodios que incrementó la tensión fue la insistencia de Eleazar Gómez en obtener una foto individual para el calendario, pese a que la dinámica era grupal. Esta actitud, sumada a su dificultad para integrarse y su tendencia a buscar beneficios sin aportar al grupo, ha sido motivo de críticas entre los participantes.