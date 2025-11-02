México

La Granja VIP EN VIVO Hoy 2 de noviembre: Jawy está seguro de que Eleazar Gómez será eliminado

El influencer manifestó su molestia por las supuestas actitudes de Eleazar

23:46 hsAyer

La tensión dentro de La Granja VIP alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de Jawy, quien afirmó que Eleazar Gómez está cerca de abandonar el reality. El influencer manifestó su molestia por la actitud de su compañero y aseguró que su paciencia se ha agotado. “No pasa de esta semana”.

La percepción de que Eleazar Gómez podría dejar la competencia se intensificó debido a su ausencia emocional y a la falta de liderazgo en los retos recientes, factores que, según algunos participantes, lo alejan cada vez más de la final. Varios granjeros han notado que el actor y cantante evita el trabajo en equipo y ha cambiado su forma de convivir, mostrando gestos y comentarios pasivo-agresivos que generan incomodidad.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Uno de los episodios que incrementó la tensión fue la insistencia de Eleazar Gómez en obtener una foto individual para el calendario, pese a que la dinámica era grupal. Esta actitud, sumada a su dificultad para integrarse y su tendencia a buscar beneficios sin aportar al grupo, ha sido motivo de críticas entre los participantes.

Jawy expresó que ya no cree que Eleazar Gómez tenga posibilidades reales de permanecer en el programa, señalando que su postura de víctima y su desconexión del juego lo distancian del resto del equipo.

23:45 hsAyer

La Granja VIPJawyEleazar Gómezmexico-entretenimiento

