Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de octubre

Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

La antesala del ansiado enfrentamiento por la vida extra en Exatlón México este 27 de octubre concentra la atención tanto en la pugna por la Villa 360 como en el destino de los atletas destacados.

Los equipos rojo y azul arribaron a la disputa de la Villa 360 tras un fin de semana de eliminación marcado por la salida por lesión de Aristeo Cázares entre los rojos y de Karen del conjunto azul.

Rumores de páginas de fans especulan que el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 27 de octubre; sin embargo, los espectadores deberán esperar hasta las 19:00 para ver el inicio del programa y la competencia por el canal Azteca Uno.

Quién gana la vida extra en Exatlón

Para esta jornada de máxima tensión, la atención se centra no solo en la Villa sino en el “juego por la vida extra”, un privilegio fundamental que podría permitir al ganador avanzar sin tener que enfrentar la eliminación directa.

Algunas páginas que analizan el rendimiento de cada deportista estiman que tres nombres suenan con más fuerza para adueñarse de esta ventaja: Koke Guerrero, “Mono” Osuna y Katia Gallegos.

Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por la salvación de la semana CRÉDITO: FB/ExatlonMx

Cada uno ha sobresalido por su rendimiento y capacidad para adaptarse a los desafíos de los circuitos, con Guerrero consolidándose como un competidor regular, Osuna destacando por su estrategia y Gallegos situándose como una de las favoritas de la temporada.

Mientras tanto, la incógnita permanece tanto respecto a la conquista de la Villa 360 como acerca dequién logrará asegurar la valiosa vida extraentre los competidores más serios de la temporada, en una noche considerada definitoria para el destino de los equipos y los atletas destacados.

Hasta el momento han salido de la competencia Alex Sotelo y Andrea Medina (ambos del equipo azul) por la vía del duelo de eliminación, mientras que Aristeo Cázares(rojo) y Doris del Moral (azul) abandonaron por lesiones, así como Karen en la eliminación más reciente.

El equipo rojo cuenta con figuras comoWilliam Arroyo,Mario “El Mono” Osuna, César Villaluz, Edna Carrillo,Ella Bucio, Thayli Suárez y Mati Álvarez, entre otros; mientras que el equipo azul mantiene a atletas como“Koke” Guerrero, Evelyn Guijarro, Karen Núñez, Katia Gallegosy Valery Carranza.