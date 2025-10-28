México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de octubre

Las expectativas de los fans han hecho que tengan sus propias teorías sobre la competencia del día

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Los lunes están destinados a
Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

La antesala del ansiado enfrentamiento por la vida extra en Exatlón México este 27 de octubre concentra la atención tanto en la pugna por la Villa 360 como en el destino de los atletas destacados.

Los equipos rojo y azul arribaron a la disputa de la Villa 360 tras un fin de semana de eliminación marcado por la salida por lesión de Aristeo Cázares entre los rojos y de Karen del conjunto azul.

Rumores de páginas de fans especulan que el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 27 de octubre; sin embargo, los espectadores deberán esperar hasta las 19:00 para ver el inicio del programa y la competencia por el canal Azteca Uno.

Quién gana la vida extra en Exatlón

Para esta jornada de máxima tensión, la atención se centra no solo en la Villa sino en el “juego por la vida extra”, un privilegio fundamental que podría permitir al ganador avanzar sin tener que enfrentar la eliminación directa.

Algunas páginas que analizan el rendimiento de cada deportista estiman que tres nombres suenan con más fuerza para adueñarse de esta ventaja: Koke Guerrero, “Mono” Osuna y Katia Gallegos.

Los deportistas de Exatlón México
Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por la salvación de la semana CRÉDITO: FB/ExatlonMx

Cada uno ha sobresalido por su rendimiento y capacidad para adaptarse a los desafíos de los circuitos, con Guerrero consolidándose como un competidor regular, Osuna destacando por su estrategia y Gallegos situándose como una de las favoritas de la temporada.

Mientras tanto, la incógnita permanece tanto respecto a la conquista de la Villa 360 como acerca dequién logrará asegurar la valiosa vida extraentre los competidores más serios de la temporada, en una noche considerada definitoria para el destino de los equipos y los atletas destacados.

Hasta el momento han salido de la competencia Alex Sotelo y Andrea Medina (ambos del equipo azul) por la vía del duelo de eliminación, mientras que Aristeo Cázares(rojo) y Doris del Moral (azul) abandonaron por lesiones, así como Karen en la eliminación más reciente.

El equipo rojo cuenta con figuras comoWilliam Arroyo,Mario “El Mono” Osuna, César Villaluz, Edna Carrillo,Ella Bucio, Thayli Suárez y Mati Álvarez, entre otros; mientras que el equipo azul mantiene a atletas como“Koke” Guerrero, Evelyn Guijarro, Karen Núñez, Katia Gallegosy Valery Carranza.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre: reanudan servicio en la Línea 3 tras retirar un objeto metálico de las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

UNAM comenzará a realizar encuestas de salud mental a sus estudiantes

La universidad implementará un cuestionario digital dirigido a su alumnado, con el objetivo de identificar factores de riesgo y canalizar apoyos personalizados en temas como ansiedad o depresión

UNAM comenzará a realizar encuestas

“¡Fuera Berdegué!”: productores de maíz irrumpen en Segob ante desacuerdo por pago de tonelada

Agricultores de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa realizaron bloqueos y tomas de casetas debido a crisis por el aumento de los insumos

Infobae

Dónde se conocieron Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, el lugar donde inició su historia de amor

Tras la detención del esposo de la ex conductura, la mira está una vez más sobre esta pareja envuelta en el escándalo

Dónde se conocieron Inés Gómez

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

Llevaba granadas y más de 2 mil cartuchos útiles

Ataque contra militares en Lagos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra militares en Lagos

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

Procesan a líder sindical de Jalisco ligado a operaciones del CJNG en dos estados

Nuevo aseguramiento en el penal de Aguaruto en menos de una semana: encuentran 5 armas cortas y una subametralladora

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

Marina asegura predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, jefe de plaza en Veracruz vinculado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Alfonso ‘Poncho’ Barbosa, ex Mercurio,

Alfonso ‘Poncho’ Barbosa, ex Mercurio, asiste a doble concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ para apoyar a su novia Melissa de JNS

La Granja VIP EN VIVO hoy 27 de octubre: Sergio Mayer Mori presiente que será el próximo nominado

Exintegrante de PXNDX confirma que su esposa le fue infiel con José Madero, por lo que no habrá reencuentro

Saquean casa de Susana Zabaleta mientras está de vacaciones; extorsionan a su empleada doméstica

México ya fue notificado sobre la detención de Álvarez Puga, espera resolución de juez

DEPORTES

Filtran tercer jersey de la

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

¿Se perderá Alexis Vega la Liguilla? Mohamed revela la gravedad de su lesión

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In