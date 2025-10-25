Funcionaria de Puebla renunció tras ser vinculada al CJNG

Anallely López Hernández presentó su renuncia como delegada de la microrregión 8 con sede en Libres en Puebla. (FOTO: IG: anallely_dherlo)

A través de un comunicado compartido por la Secretaría del Bienestar en Puebla, se dio a conocer la “separación voluntaria” de Anallely López Hernández, delegada de la microrregión 8 con sede en Libres, la decisión llega tras haber sido vinculada a una organización criminal.

El mensaje emitido este 24 de octubre de 2025, menciona que la funcionaria “presentó su renuncia voluntaria al cargo por decisión personal”.

La dependencia mencionó que en apego a los principios del gobierno del estado, “transparencia, honestidad y servicio al pueblo”, respetarán la decisión tomada por López Hernández y continuarán con los trabajos que se realizan en esas zonas.

Adicional al documento publicado, la dependencia puntualizó que “será responsabilidad de las autoridades competentes determinar lo que en derecho corresponda”.

Estos son los señalamientos en contra de Anallely López Hernández

Esta semana el nombre de López Hernández sobresalió en una de las conferencias matutinas de Claudia Sheinbaum, ya que la mandataria fue cuestionada sobre la presunta detención de la delegada poblana con armas exclusivas del Ejército y con supuestas dosis de estupefacientes.

Anallely López ha compartido fotografías con distintos políticos en su cuenta de Instagram. (FOTO: IG: anallely_dherlo)

A lo que la presidenta desestimó los señalamientos hacia la delegada de Bienestar, “No, no es cierto. Es falso”.

Lo anterior cobró mayor relevancia debido a que López Hernández fue señalada por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que supuestamente presumió tener una relación cercana con el empresario poblano Nazario “N”, actualmente detenido por su relación con cártel mencionado y una serie de extorsiones y narcotráfico suscitados en Jalisco y Puebla.

Tras estas acusaciones, la delegada aseguró que sus fotografías con el líder sindical “no reflejan vínculos personales ni relaciones más allá del ámbito laboral”.

Ante los medios de comunicación afirmó que: “En cuanto al señor Nazario, mi conocimiento hacia su persona fue algo muy reciente y únicamente relacionado con temas de gestión y trabajo comunitario en su localidad”.

Delegada del Bienestar con vida llena de lujos en Puebla

López Hernández, egresado en diciembre de la licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), utiliza su cuenta de Instagram para mostrar fotografías de múltiples viajes, así como obsequios de marcas de lujo y automóviles de alta gama.

La delegada ha compartido en sus redes sociales sus costosos regalos. (FOTO: IG: anallely_dherlo)

Las imágenes difundidas por la propia funcionaria provocaron alerta en los medios locales, ya que el salario de la delegada, registrado oficialmente por el gobierno es de 19 mil 444 pesos mensuales, el cual resulta insuficiente para cubrir los gastos asociados a los viajes, regalos de lujo y automóviles exhibidos en sus redes sociales.

Entre las publicaciones de López Hernández sobresale una imagen donde aparece en una camioneta Jeep Wrangler Rubicon de color gris, cuyo valor supera el millón de pesos. Según se reporta, este vehículo fue un regalo recibido a principios de octubre.