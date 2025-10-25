De Guns N’ Roses a Rauw Alejandro, esta es la lista de conciertos de noviembre en la CDMX

Guns N' Roses y Rauw Alejandro, de los conciertos más esperados en noviembre (Reuters-AP)

El mes de noviembre será una época llena de música y emociones para los fanáticos de todos los géneros en la Ciudad de México, ya que se celebrarán diversos conciertos de artistas nacionales e internacionales en algunos de los recintos más emblemáticos de la capital.

Desde festivales a grandes exponentes de la música latina así como de rock, música electrónica, reggaeton y pop, este mes promete ofrecer una experiencia única para todos los gustos musicales.

Los escenarios más importantes como el Estadio GNP, Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes y la Arena CDMX, se llenarán de una dosis de energía y talento.

Algunos de los artistas más esperados en el mes de noviembre en la CDMX son la legendaria banda Guns N’ Roses que se presentarán en el Estadio GNP.

Además de los conciertos de grandes estrellas de la música latina como NSQK y Rauw Alejandro, quienes tendrán varías fechas dentro del Palacio de los Deportes con sus respectivas giras.

También habrá espacios para géneros como el regional mexicano con artistas como Edén Muñoz, Junior H y Jorge Medina con Josi Cuen. Al igual que para cantantes nacionales como María José, Gloria Trevi, Ximena Sariñana, Yuri, Emmanuel y Mijares.

Con una gran variedad de estilos y propuestas, la oferta musical será de lo más variada para todos los amantes de la música.

Cartelera de conciertos de noviembre 2025

Sábado 01 de noviembre

NSQK llevará su show al Palacio de los Deportes. (Instagram)

NSQK se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $779 hasta los $2,135 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs

El grupo indie de origen inglés Kerala Dust se presentará el sábado 01 de noviembre en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $726 hasta los $1,037 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Ese mismo día, la banda de rock alternativo Odisseo se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $366 hasta los $2,440 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

El grupo La Barranca se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $488 hasta los $1,907 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Domingo 02 de noviembre

Por segundo día consecutivo el rapero NSQK se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $779 hasta los $2,135 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Los Viejos se presentarán en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. El precio del boleto está en $300 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Lunes 03 de noviembre

IC3PEAK se presentará en el Pabellón del Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco Y Añil S/n Col. Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos están en $1,159 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

La banda de rock alternativo Dinosaur Jr. se presentará en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $990 hasta los $1,500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Martes 04 de noviembre

Rauw Alejandro se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1195 hasta los $3,692 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Emmanuel y Mijares se presentarán en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $244 hasta los $4,026 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

El grupo Fin del Mundo se presentará en Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Cto. Interior S/N, 06140, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $400 hasta los $500 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Miércoles 05 de noviembre

Rauw Alejandro se presentará en el Palacio de los Deportes. (Foto AP/Félix Márquez, archivo)

Por segunda ocasión Rauw Alejandro llega al Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1195 hasta los $3,692 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

La cantante Noga Erez se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $500 hasta los $800 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Snowapple se presentará en el Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río Churubusco No. 79, Esq. Calzada De Tlalpan, Colonia Country Club Delegación Coyoacán, Ciudad de México. El precio del boleto está en $292.50 pesos. La apertura de puertas es a las 19:30 hrs.

Jueves 06 de noviembre

Rauw Alejandro llega con una tercera fecha al Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1195 hasta los $3,692 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Los Gipsy Kings by André Reyes se presentarán en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $543 hasta los $2,794 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

La cantante Yuri se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $244 hasta los $4,270 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Shintaro Sakamoto se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos está en $550 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Stavroz se presentará en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $671 hasta los $952 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

El cantante Adanowsky se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los $1,464 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Viernes 07 de noviembre

BØRNS y BRNS se presentarán en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $951 hasta los $1,208 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

La banda metalera japonesa BABYMETAL se presentará en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $992 hasta los $29,032 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Los Auténticos Decadentes se presentarán en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Av. Viaducto Río de la Piedad Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca, Granjas México, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $427 hasta los $2,196. La apertura de puertas es a las 21:30 hrs.

El cantante de regional mexicano Edén Muñoz se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $305 hasta los $3,904 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Worakls se presentará en LooLoo, ubicado en Londres 195, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México. El precio del boleto está en $600 pesos.

La cantante India Martínez se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $305 hasta los $2,684 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Ismael Serrano se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles, 36, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $732 hasta los $1,403 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

El cantante mexicano Alex Fernández se presentará en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco, Del, Benito Juárez, 03330, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $610 hasta los $1,952 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

La banda de San Pascualito Rey se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $610 hasta los $1,220 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Young Tender se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $700 hasta los $1,200 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Sábado 08 de noviembre

La banda de hard rock Guns N’ Roses se presentará en el Estadio GNP, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1.207 pesos hasta los $5,356 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Rauw Alejandro se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1195 hasta los $3692 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Edén Muñoz confirma concierto en el Auditorio Nacional el 7 de noviembre como parte de su carrera como solista (Sony Music)

El cantante de regional mexicano Edén Muñoz se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $305 hasta los $3,904 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Los Blenders y Aiko se presentarán en el Pabellón del Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco Y Añil S/n Col. Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $378 hasta los $1,586 pesos. La apertura de puertas es a las 16:00 hrs.

Javier Blake se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $610 hasta los $1,098 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

El Salsa México Festival se presentará en la Expo Santa Fe, ubicada en Av. Santa Fe 270, Colonia Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, 01210, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,750 pesos.

Domingo 09 de noviembre

Rauw Alejandro se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1195 hasta los $3692 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El grupo de rock alternativo Arde Bogotá se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $756 hasta los $1,098 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

El cantante Rodrigo de la Cadena se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $305 hasta los $3,660 pesos. La apertura de puertas es a las 18:30 hrs.

Martes 11 de noviembre

Helado Negro se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $750 hasta los $900 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Miércoles 12 de noviembre

Tash Sultana se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $732 hasta los $1,342 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

La banda británica- francesa Stereolab se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $700 hasta los $1,150 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El cantante Andrea Vanzo se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles, 36, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $600 hasta los $1, 200 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La banda Zoé se presentará en el Estadio GNP, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los $3,355 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Jueves 13 de noviembre

Zoé por segunda fecha consecutiva se presentará en el Estadio GNP, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los $3,355 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Por segunda ocasión la banda británica- francesa Stereolab se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $700 hasta los $1,150 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La cantante María José se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $366 hasta los $2,806 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Carlos Cuevas se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,098 hasta los $2,196 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

La cantante Mariana Ochoa se presentará en el salón la Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $854 hasta los $3,172. La apertura de las puertas es a las 21:00 hrs.

Viernes 14 de noviembre

Ximena Sariñana se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $488 hasta los $2,928 pesos. La apertura de puerta es a las 20.30 hrs.

Por segunda ocasión consecutiva María José se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $366 hasta los $2,806 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

El rapero mexicano Alemán se presentará en el Pepsi Center, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $518 pesos hasta los $2,440 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

ARCHIVO - Foo Fighters se presentará en el Corona Capital 2025 (Foto AP/Leo Correa, archivo)

El Festival Corona Capital 2025 se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en el Autónomo Hermanos Rodríguez, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n Cd. Deportiva, Del. Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Sábado 15 de noviembre

María José llega con una tercera fecha consecutiva y se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $366 hasta los $2,806 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

La banda Airbag se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $610 hasta los $2,928 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Dillom se presentará en el Pepsi Center, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $719 hasta los $1,818 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

El cantante Macario Martínez se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $732 hasta los $976 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Domingo 16 de noviembre

El grupo Liberación se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $183 hasta los $2,196 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Monte Casino se presentará en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos está en $400 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Lunes 17 de noviembre

Damiano David llegará al Auditorio BB el 17 de noviembre REUTERS/Andrew Kelly

El cantante italiano Damiano David se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,085 hasta los $1,708 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Martes 18 de noviembre

Paul Anka se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $951 hasta los $3,514 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Miércoles 19 de noviembre

Jorge Medina y Josi Cuen llegan con su tour Juntos y se presentarán en el Estadio GNP, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,037 hasta los $5, 631 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los $4,392 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

El regiomontano Adán Cruz se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $427 hasta los $1,904 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

El músico Gerónimo Pavani se presentará en el Foro del Tejedor, ubicado en Av. Álvaro Obregón 86, Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos está en $300 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Jueves 20 de noviembre

Daniel me estas matando se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $244 hasta los $2,074 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Por segunda fecha consecutiva Adán Cruz se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $427 hasta los $1,904 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Viernes 21 de noviembre

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los $4,392 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

El Dj Paul Oakenfold se presentará en el Estadio Fray Nano de Béisbol, ubicado en S/N, Fernando Iglesias Calderón, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.Los precios de los boletos van desde los $680 pesos hasta los $850 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Jorge Medina y Josi Cuen llegan con su tour Juntos y se presentarán en el Estadio GNP, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,037 hasta los $5, 631 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

La cantante Russian Red se presentará en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $550 hasta los $7750. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El dúo canadiense Kasablanca y Innellea se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios van desde los $915 hasta los $1,403 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Sábado 22 de noviembre

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los $4,392 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

La banda Los Cafres se presentarán el en Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $488 hasta los $1,824 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

El rapero mexicano Neto Peña se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Yubeili se presentará en el Foro Cultural Hilvana, ubicado en Puente de Alvarado 17A, Buenavista, 06350, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $400 hasta los $1,200 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El cantante Blnko se presentará en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $600 hasta los $1,000 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

J Balvin forma parte del elenco que se presentará en el Coca Cola Flow Fest 2025 - REUTERS/Brendan Mcdermid

El Coca Cola Flow Fest se llevará a cabo del 22 al 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n Cd. Deportiva, Del. Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Domingo 23 de noviembre

David Garrettn se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $829 hasta los $3,148 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

La banda French Police se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $550 hasta los $650 hasta los $855 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Los Panchos se presentarán en el salón la Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $732 hasta los $1,464 pesos. La apertura de puertas es a las 18:30 hrs.

Lunes 24 de noviembre

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los $4,392 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Martes 25 de noviembre

La banda de pop rock Foster the People se presentará en el Pepsi Center, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $951 hasta los $2,294 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

La banda Sigur Rós se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $973 hasta los $3,573 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Miércoles 26 de noviembre

Por segunda noche consecutiva la banda Sigur Rós se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $973 hasta los $3,573 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

Jueves 27 de noviembre

Panteón Rococó se presentará en el Estadio GNP, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $488 hasta los $1,830 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30 hrs.

El cantante Manuel Medrano se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $951 hasta los $2,782 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Jacinto se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $610 hasta los $854 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

El cantante Cuco se presentará en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $976 hasta los $1,586 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Viernes 28 de noviembre

Por segunda noche consecutiva Panteón Rococó se presentará en el Estadio GNP, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $488 hasta los $1,830 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30 hrs.

El grupo de salsa Niche se presentará en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $377 hasta los $2,510 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

La cantante Gloria Trevi se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $610 pesos hasta los $6,100 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Víctor García se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 pesos hasta los $2,928 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

La banda Fangoria se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $549 hasta los 42,113 pesos. La apertura de puertas es a las 18:00 hrs.

Hannah Bahng se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,220 pesos hasta los $1,586 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

La banda Biznaga se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos se encuentra en $350 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Sábado 29 de noviembre

Junior H llegará a la Monumental Plaza de Toros México. (Foto AP/Felix Marquez)

Junior H se presentará en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en Augusto Rodin #241 Col. Ciudad De Los Deportes, Del. Benito Juárez, 07810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $550 hasta los $3,690 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.

Limp Bizkit y YUNGBLUD se presentarán en la Explanada del Estadio Azteca, ubicada en Calz. de Tlalpan #3465 Col. Santa Úrsula Coapa, Del. Coyoacán, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $1,430 hasta los $4,119 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00 hrs.

El Trono de México se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $366 hasta los $3,050 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

El grupo Matute se presentará en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $986 hasta los $4,330 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Martin Ricca se presentará en el salón la Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $900 hasta los $2,850 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El Simi Fest se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n Cd. Deportiva, Del. Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Domingo 30 de noviembre

El cantante Humbe se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $915 hasta los $2,391 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00 hrs.

Pierce the Veil se presentará en el Pepsi Center, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $829 hasta los $2,270 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El grupo Picus se presentará en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $502 hasta los $2,887 pesos. La apertura de puerta es a las 19:00 hrs.

Yubeili se presentará en el Foro Cultural Hilvana, ubicado en Puente de Alvarado 17A, Buenavista, 06350, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $400 hasta los $1,200 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

El cantante Billy Idol se presentará en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Av. Viaducto Rio de la Piedad Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca, Granjas México, 08400, Ciudad de México. Los precios de los boletos van desde los $829 hasta los $4,414 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30 hrs.