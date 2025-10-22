Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Además el influencer fue sancionado por romper las normas de la producción y el manual de los granjeros. (La Granja VIP)

El equipo de La Granja VIP experimentó una transmisión tensa, cuando Jawy Méndez recibió un fuerte llamado de atención por su actitud hacia “Tío Pepe”. El incidente tuvo lugar durante una conversación el lunes 20 de octubre entre los participantes sobre la actitud de Jawy al convertirse en peón y no seguir las instrucciones. Por lo que recibió instrucciones y una sanción por parte de “Tío Pepe”.

Horas después, mientras algunos integrantes, entre ellos Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, intercambiaban opiniones, Jawy expresó en tono irónico una frase que involucró directamente a “Tío Pepe”, el responsable de guiar las actividades agrícolas en el programa. “Le hubiéramos dicho que dejara grabado algo, ¿no? ¡Al p*nd*j* Tío Pepe!”, soltó Jawy Méndez, originando una reacción mixta: risas en parte del grupo, pero también incomodidad entre otros presentes.

El episodio fue captado durante la transmisión en vivo del reality, lo que amplificó la repercusión fuera de la granja. El papel de “Tío Pepe” se ha consolidado en el formato del programa como el de un mentor para los famosos, quienes dependen de su experiencia para cumplir los retos rurales y aprender el manejo cotidiano de animales y tareas propias del campo.

Usuarios en redes sociales piden sanción. (La Granja)

Las redes sociales reflejaron una reacción casi inmediata ante el gesto de Jawy. Diversos usuarios expresaron su molestia por el comentario, subrayando la importancia del respeto hacia quienes desempeñan funciones clave en la convivencia del grupo. Muchos pidieron que se aplicara una sanción a Jawy Méndez, recordando que el respeto mutuo es uno de los principales valores promovidos en el show.

“Apenas hace unos momentos te ganaste un castigo por no respetar el manual del granjero. Pero ahora consideramos toda la producción, críticos y tu servidor que es mucho más serio”, comentó Adal Ramones.

Por parte del equipo de producción, se realizó un llamado de atención al participante, enfatizando la necesidad de mantener un ambiente de respeto hacia todos los integrantes de la granja, incluidos aquellos que fungen como guía y apoyo técnico.

“Yo quiero pensar que respetas a los mayores de tu familia. A tu padre, a tu mamá, he oído comentarios de que eres muy respetuoso con ellos. Insultar a nuestro mayoral es una falta terrible, no solo porque es la máxima autoridad de la granja, sino porque además porque es un señor admirable. A quien todos aquí en la producción le tenemos infinito respeto (...) Por su puesto que el ‘Tío Pepe’ vio lo que dijiste. Puedo decirles que no sabemos si lo verán un día más, él está sumamente sentido y no solo contigo, Jawy. Hubo gente en la mesa que con sus carcajadas, no tuvo el valor moral de decir no puedes expresarte así“, explicó el conductor.

Jawy recibió un fuerte llamado por parte de la producción tras insultar al Tío Pepe. (Instagram)

Por su parte, Jawy respondió con una disculpa e intentando aclarar lo sucedido. “Lo hice con un tono de juego, que sé que a veces es grosero, una falta de respeto. No va a volver a pasar nunca porque me gusta respetar a la gente (...) Sé que pudo haber caído muy mal a toda la gente, mi familia también debe de estar feliz con el castigo que me pusieron y nunca volverá a pasar. Que sepan que realmente estoy arrepentido, voy a hablar con el ‘Tío Pepe’”, aseguró el influencer.

Cabe señalar que Jawy también tiene que cumplir un castigo por romper las normas de la producción y el manual de los granjeros. Esta noche, Jawy tendrá que pasarla en vela frente a la fogata y mantenerla prendida toda la noche.