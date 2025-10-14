México

Pensionados IMSS: estas son las líneas de autobuses que ofrecen descuento

Los adultos mayores tienen ciertos beneficios tras su retiro

Por Mariana L. Martínez

El acceso a descuentos en transporte terrestre representa uno de los beneficios más valorados por los adultos mayores en México, especialmente para quienes cuentan con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según información confirmada por el propio IMSS, los jubilados bajo el régimen Ley 97 o Ley 73 pueden acceder a una serie de ventajas similares a las que otorga el INAPAM a quienes poseen la credencial correspondiente.

Entre los principales incentivos, el IMSS ha dado a conocer el listado completo de líneas de autobuses foráneos que ofrecen descuentos de hasta el 50% en el precio de los boletos. Este beneficio se encuentra disponible principalmente durante la temporada vacacional, aunque algunas empresas mantienen la rebaja vigente durante todo el año. La variación en el porcentaje de descuento, que oscila entre el 30% y el 50%, así como las fechas de aplicación, depende de la política de cada línea y del periodo del año.

Para hacer efectivo este beneficio, basta con que el pensionado presente su identificación oficial al momento de adquirir el boleto. Además, el IMSS recomienda consultar en las unidades de atención para obtener información precisa sobre las condiciones y vigencia de los descuentos, ya que pueden modificarse según la temporada.

El alcance de estos programas de ahorro no se limita únicamente al transporte. El IMSS también señala que los descuentos se extienden a farmacias, medicamentos y tiendas comerciales, ampliando así el espectro de apoyos para los adultos mayores. Cabe señalar que el porcentaje y las fechas en las que se aplica el descuento del 30 al 50% puede variar según la temporada.

Líneas de autobuses que dan descuento a Pensionados IMSS

  • ADO
  • ETN
  • Turistar
  • Primera Plus
  • Omnibus de México
  • Estrella Blanca
  • Chihuahuenses

