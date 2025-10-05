México

Edna Monroy, de ‘Ponte Fit’ en Televisa Deportes, muestra lesiones en su rostro tras violenta separación: “Es agresivo”

La promotora del bienestar físico sorprendió al exponer públicamente el abuso que vivió por parte del financiero Enrique Fuentes, hermano del esposo de Jacky Bracamontes

Por Armando Guadarrama

La publicación de imágenes que muestran lesiones en el rostro de la conductora mexicana Edna Monroy ha conmocionado a sus seguidores. La presentadora, reconocida por su trabajo en Televisa Deportes y su labor como promotora del bienestar físico y emocional, decidió hacer pública su experiencia de violencia física y emocional sufrida durante su relación con Enrique Fuentes, consultor financiero de 50 años y hermano de Martín Fuentes, esposo de la actriz Jacqueline Bracamontes.

El episodio de agresión quedó documentado en un video grabado el 8 de septiembre, aunque fue difundido semanas después a través de las historias de Instagram de Edna Monroy.

En las imágenes, la conductora exhibe un moretón visible en el rostro y relata que se trató de la segunda ocasión en que su entonces pareja la agredió físicamente. “Sufrí una agresión por segunda vez de mi expareja, una persona que por las buenas es muy bueno, pero por las malas es híjole. Llevaba un año y medio con él, pues no es la primera vez que es agresivo físicamente, de hecho es la segunda así tan fuerte”, expresó la presentadora en el video.

La conductora explicó que, con el paso del tiempo, comprendió la gravedad de la situación y la necesidad de romper el silencio. Decidió compartir su experiencia para intentar frenar las conductas violentas de su expareja y alertar sobre la normalización del abuso en las relaciones.

En un segundo video, Edna Monroy profundizó en el proceso emocional que vivió antes de tomar la decisión de poner fin al ciclo de violencia. “Había partes de mi historia que ya no podían seguir así. Durante mucho tiempo, caminé en silencio, apagándome poquito a poco sin darme cuenta. A veces la violencia no aparece de golpe, se va colando disfrazada de amor, de rutina, de ‘así es la vida’”, reflexionó la conductora.

La presentadora también compartió que se encuentra en el inicio de una nueva etapa personal, a la que denomina su “día cero”. Reconoció que, aunque enfrenta el miedo, ha descubierto una fuerza renovada para reconstruirse tras la experiencia vivida.

Hasta el momento, Enrique Fuentes no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones de Edna Monroy, quien tampoco ha precisado si ha presentado una denuncia legal en su contra, aunque sí mencionó que el empresario la violentó durante su noviazgo.

La trayectoria profesional de Edna Monroy se ha caracterizado por su compromiso con la vida saludable y el autocuidado. Desde joven, se interesó por el deporte y el yoga, lo que la llevó a certificarse como instructora y asesora en salud integral.

Su proyección nacional se consolidó como conductora del programa “Ponte fit” de Televisa Deportes, donde se convirtió en referente para muchas mujeres interesadas en el bienestar físico y emocional.

En el ámbito personal, Edna Monroy contrajo matrimonio en 2017 con el actor Juan Diego Covarrubias. La pareja, cuya relación fue ampliamente seguida por los medios, intentó sin éxito convertirse en padres mediante tratamientos de fertilidad.

El matrimonio concluyó en 2020, en medio de rumores y diferencias sobre la exposición mediática de su vida privada. Posteriormente, la conductora inició una relación con Enrique Fuentes, quien ahora enfrenta señalamientos públicos por violencia.

Enrique Fuentes, de 50 años, es hijo del abogado Enrique Fuentes de León y se desempeña como consultor financiero y empresario. Además de su vínculo familiar con Martín Fuentes y, por ende, con Jacqueline Bracamontes, su nombre ha cobrado notoriedad tras las acusaciones de Edna Monroy. La conductora ha optado por no ofrecer detalles adicionales sobre la situación ni sobre posibles acciones legales.

