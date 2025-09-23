México

Diana Bracho sorprende con su regreso a las telenovelas pese a padecimiento que la obliga a someterse a una cirugía

A sus 80 años, la primera actriz se incorporó al melodrama ‘Hermanas, un amor compartido’, aunque bajo restricciones médicas

Por Víctor Cisneros

Diana Bracho volverá a conquistar la pantalla chica con un nuevo reto profesional. A sus 80 años, la primera actriz se incorporó al melodrama Hermanas, un amor compartido, proyecto que se graba en un set ambientado como prisión y donde dará vida a “Antonia”, un personaje que, asegura, es muy distinto a los que ha interpretado a lo largo de su trayectoria.

Durante una charla para el programa De Primera Mano, Bracho mostró su característico sentido del humor: “Están en la cárcel, en la cárcel de mujeres. Pórtense bien, si no aquí los encierro”, bromeó entre risas. Sin embargo, también aprovechó para compartir un aspecto más personal y delicado: su estado de salud.

La actriz será sometida a una cirugía de columna

Bracho confesó que atraviesa un momento complejo: “No es una enfermedad, estoy con un problema de espalda, me van a operar de la columna. La productora Silvia Cano me ha dado la oportunidad de hacer esta novela sin forzarme, apoyándome en todo momento”, explicó.

La actriz destacó la generosidad de Cano, con quien ha trabajado en tres proyectos televisivos, y expresó su gratitud por las facilidades que le han permitido mantenerse activa pese a las limitaciones físicas.

Entre recuperación y nuevos personajes

Aunque ha tenido que alejarse en ciertos periodos para recuperarse, Diana Bracho nunca ha dejado de estar vigente. Actualmente, también aparece en la telenovela Regalo de amor, donde interpreta a “Catalina”, un papel que originalmente iba a ser menor, pero que fue ampliado especialmente para ella. “Lo disfruté tanto como no te puedes imaginar”, reveló.

Cabe recordar que en abril pasado la actriz ya había enfrentado una delicada cirugía de cervicales, de la cual se recuperó favorablemente antes de emprender un viaje a París junto a su hija y nietas.

Una carrera sólida y una visión clara de la vida

Con más de seis décadas en la actuación, Bracho ha dejado huella en cine, teatro y televisión, con títulos emblemáticos como El Castillo de la Pureza, Cadenas de Amargura y Las Poquianchis.

Más allá de su trayectoria artística, la actriz ha compartido reflexiones sobre la vida y la muerte con una serenidad admirable. En entrevistas pasadas afirmó haber dejado resuelta su herencia y expresó que no teme al final: “El mejor regalo que le podemos dar a un ser querido es ayudarlo a morir con dignidad. Las muertes largas y dolorosas no se las merece nadie”.

