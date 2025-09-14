“Está irreconocible”: Belem llega de Tezoyuca en busca de su hermana tras la explosión en Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa dejó a una joven grave y sin identificar. (Captura FIA /X @rubi3693)

Luego de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, el 10 de septiembre en Iztapalapa, la foto de una joven lesionada, sin identificación y en estado delicado se hizo viral en redes. Hasta ahora, su identidad sigue siendo un misterio, pues no ha podido proporcionar datos a las autoridades debido a la gravedad de sus heridas.

Las únicas pistas para reconocerla son dos tatuajes: uno en el brazo derecho con la palabra “Laurel” y otro en forma de corazón en la espalda. Estos detalles se convirtieron en la clave principal para que familiares y conocidos puedan ayudar a confirmar quién es la paciente.

El viernes 12 de septiembre, una joven llamada Belem llegó acompañada de su padre desde Tezoyuca, Estado de México, tras enterarse de que su hermana podría encontrarse hospitalizada en el Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los tatuajes de la joven lesionada se convierten en la clave para su posible identificación. (X/@rubi3693)

Joven podría ser Verónica Guarneros, su familia la recuerda por sus tatuajes

La búsqueda dio un giro inesperado cuando surgió la posibilidad de que la mujer internada en el Hospital Magdalena de las Salinas sea Verónica Guarneros Martínez, de 21 años, luego de que en un inicio se informó que la paciente tendría entre 15 y 25 años.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), su hermana Belem relató que los tatuajes coinciden con los de Verónica, aunque no pudo reconocer su rostro por el estado crítico en el que se encuentra.

“Está irreconocible, no la reconozco bien porque está quemada de casi todo su cuerpo”, declaró.

Añadió: “Entré a ver a la muchacha, que parece ser mi hermana, pero está irreconocible. O sea, la conozco por los tatuajes que me dijo que iba a tener”, sin precisar desde hace cuánto tiempo no veía a su hermana ni si existe una ficha de búsqueda activa.

Personal médico y medios de comunicación difundieron imágenes de los tatuajes —uno con la palabra “Laurel” en el brazo derecho y otro en forma de corazón en la espalda—, siguiendo protocolos de privacidad, con el fin de que familiares o conocidos puedan identificarla.

Desde el 11 de septiembre, una trabajadora del IMSS pidió apoyo a la comunidad para ubicar a los parientes de la joven y también para la donación urgente de sangre y plaquetas, necesarias en el tratamiento de pacientes con quemaduras graves.

“Una femenina entre 15 y 25 años, en calidad de desconocida. Tiene un tatuaje en el brazo derecho, que bueno, por lo que se alcanza a ver, dice Laurel, y tiene un tatuaje de un corazón en la espalda”, detalló.

Usuarios en redes sociales exigen pruebas de ADN para confirmar la identidad de la paciente. (X SSaludCdMx)

Confusión en lista de hospitalizados: usuarios piden pruebas de ADN para identificar a joven quemada

De acuerdo con la última lista de Censo de Hospitalizados del domingo 14 de septiembre a las 10:00 horas, 40 personas hospitalizadas, 30 personas dadas de alta y 13 lamentables fallecimientos.

Entre ellas no se encuentra una mujer identificada como Verónica Guarneros Martínez; sin embargo, hay una mujer identificada como Geovana SD Martínez, de 21 años , que según la Secretaría de Salud, se encuentra en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, además de otra mujer identificada como Ana Belem Reséndiz Martínez de 24 años en el Hospital General José María Morelos y Pavón.

Usuarios en redes comentaron que la mujer no identificada ya debería estar sometida a un prueba de ADN para saber si es familiar de Belem.

“Como Odontólogo siempre he dicho que la identificación por medios dentales es sencilla y certera en estos casos pero maldito gobierno no hace nada por que nuestra profesión trascienda creando un registro nacional de identificación humana”, comentó un usuario.

“Entonces para qué sirven exámenes de sangre? Deberían practicar unos para saber si es su hermana”, publicó otro.

Hasta el momento, ni las autoridades ni los familiares de la mujer que aparece en la fotografía han emitido declaraciones o brindado información que permita aclarar su identidad y la situación en la que se encuentra.