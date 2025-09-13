México

Remedio casero con agua oxigenada para eliminar los hongos y mal olor de los pies

No solo causan picor y descamación, sino que afecta la comodidad y la confianza de quien lo padece

Por Eduardo Marsan

Estas son algunas sugerencias para
Estas son algunas sugerencias para evitar el mal olor en los zapatos Foto: iStock

Los hongos en los pies son una afección común que se desarrolla en ambientes cálidos y húmedos. Este problema provoca picor, enrojecimiento, descamación e incluso mal olor, afectando tanto la salud como la comodidad diaria.

Una alternativa casera y efectiva para tratar esta condición es el uso de agua oxigenada, gracias a sus propiedades antimicrobianas y desinfectantes que ayudan a combatir los hongos y eliminar los olores desagradables.

Cómo actúa el agua oxigenada

El agua oxigenada libera oxígeno al entrar en contacto con la piel, lo que genera un efecto antimicrobiano que daña a los hongos. Además, ayuda a limpiar profundamente los pies, eliminando células muertas y restos de sudor que favorecen el crecimiento de microorganismos. Este doble efecto no solo combate la infección, sino que también contribuye a neutralizar el mal olor, uno de los síntomas más incómodos de esta condición.

Pies y agua oxigenada para
Pies y agua oxigenada para el mal olor.- Screenshot https://www.facebook.com/decoradashogartrucos

Método de aplicación casero

Para un tratamiento seguro y eficaz se recomienda utilizar agua oxigenada al 3%, ya que concentraciones mayores pueden irritar la piel. La forma más sencilla de aplicarla es mediante un remojo diario:

  1. Mezclar partes iguales de agua oxigenada al 3% con agua tibia en un recipiente amplio que permita sumergir ambos pies.
  2. Remojarlos de 20 a 30 minutos, asegurándose de que el líquido llegue entre los dedos y sobre las uñas.
  3. Secarlos completamente con una toalla limpia, prestando especial atención a los espacios entre los dedos.
  4. Repetir el procedimiento diariamente durante varias semanas hasta notar una mejora visible en la piel y la desaparición del mal olor.

Cuidados adicionales

Para potenciar los resultados y prevenir la recurrencia de la infección, es importante mantener buenos hábitos de higiene y cuidado de los pies:

  • Lavarlos a diario con jabón neutro y secarlos correctamente.
  • Cambiar los calcetines todos los días y usar materiales que permitan la transpiración, como algodón o fibras naturales.
  • Elegir calzado ventilado y evitar el uso prolongado de zapatos cerrados en condiciones de humedad.
  • Evitar caminar descalzo en áreas públicas como piscinas, duchas comunitarias o gimnasios.
  • Se sugiere el uso de polvos antifúngicos -talcos- o desodorantes específicos.
agua oxigenada - VisualesIA (Imagen
agua oxigenada - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención a largo plazo

Los hongos en los pies son altamente contagiosos y se propagan fácilmente a través del contacto con superficies húmedas o compartiendo calzado y calcetines. Mantener los pies secos, limpios y protegidos es fundamental para reducir el riesgo de infección.

El agua oxigenada se presenta como una solución accesible y práctica para tratar hongos y malos olores, complementando hábitos de higiene adecuados y cuidados preventivos que ayudan a mantener los pies saludables y libres de infecciones.

