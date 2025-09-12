Michelle Salas reaparece con muletas tras horas de dolor: “La vida cambia”

La hija de Stephanie Salas relató cómo un mal paso en una boda reavivó las secuelas de su antigua lesión, obligándola a retomar terapias y cuidados médicos intensivos n(Instagram/@michellesalasb)

El reciente uso de muletas por parte de Michelle Salas ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes han observado cómo la modelo e influencer enfrenta nuevamente complicaciones en la misma rodilla que se lesionó hace tres años.

La propia Michelle Salas ha relatado en sus redes sociales que, tras una serie de incidentes, ha debido retomar la atención médica y la terapia física para tratar de evitar una nueva intervención quirúrgica.

La historia de las lesiones de Michelle Salas se remonta a febrero de 2021, cuando sufrió un accidente mientras practicaba esquí en Vail, Colorado. En esa ocasión, la influencer explicó que, tras resbalarse durante sus vacaciones, terminó en la sala de emergencias con una grave lesión en la rodilla derecha.

“Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha”, compartió entonces en sus redes sociales. La recuperación fue larga y requirió una operación, además de varios meses de terapia, según detalló en aquel momento.

Aunque tras la cirugía logró recuperarse, Michelle Salas ha seguido experimentando secuelas derivadas de aquel accidente. En meses recientes, la modelo reveló que comenzó a sentir molestias en la misma rodilla. Según relató, durante una boda en noviembre, un mal paso no le causó dolor inmediato, pero al día siguiente notó una fuerte inflamación.

Más tarde, los médicos confirmaron que se trataba de una lesión en el menisco. “En noviembre, en una boda di un mal paso (no sentí nada en el momento), pero al siguiente día mi rodilla estaba inflamada, resulta que me lesioné el menisco…”, comentó en sus historias de Instagram.

A pesar de someterse a terapia física, la situación se complicó nuevamente cuando, al intentar reincorporarse tras estar sentada con las piernas estiradas, realizó un movimiento que provocó un sonido en la rodilla y la dejó sin poder doblarla ni estirarla completamente.

“Estaba sentada con las piernas estiradas y cuando me traté de reincorporar para volverme a acomodar, hice un movimiento raro con la rodilla y sonó: ‘Clac’ y se me quedó trabada, que no podía ni doblar completa ni estirar completa”, recordó.

Michelle Salas añadió que ha pasado varias horas con dolor intenso y que ha recurrido a fisioterapia, donde le aplicaron diferentes tratamientos con la esperanza de evitar una nueva cirugía.

“Llevo unas buenas horas con mucho dolor, fui al fisio, me hicieron unas máquinas a ver si puedo lograr tener la opción de no tener que operarme”, dijo. “La vida cambia y te sorprende, pero gracias a Dios estoy bien, no me puedo quejar”, agregó.

La modelo ha descrito la operación previa como una experiencia sumamente difícil. “Es la operación más horrible y dolorosa, tediosa y la recuperación es una cosa que no se la deseo a nadie…”, explicó en un video publicado en sus historias de Instagram. A pesar de las dificultades, Michelle Salas mantiene una actitud positiva frente a la adversidad.

“Honestamente, como persona hiperactiva, esto es realmente duro para mí, pero estoy haciendo todo lo que pueda para evitar la cirugía”, expresó. “Aquí estoy, tomando esto día con día y tratando de ser positiva”, añadió, agradeciendo también las muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores.