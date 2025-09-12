México

El jugo verde de la abuela: un remedio natural para combatir el hígado graso

Los remedios caseros de la abuela siguen vigentes y, entre ellos, destaca esta bebida

Por Lorna Huitrón

Los remedios caseros de la abuela siguen vigentes y, entre ellos, destaca esta bebida

En la sabiduría popular, las abuelas siempre han tenido la receta indicada para cada malestar. Y aunque muchos de esos consejos parecían simples tradiciones, hoy la ciencia ha demostrado que varios de estos remedios naturales tienen un fundamento real.

Tal es el caso del jugo verde para el hígado graso, una bebida refrescante y depurativa que nuestras abuelas solían recomendar para “limpiar el organismo”.

El hígado cumple un papel fundamental en el organismo: filtra toxinas, metaboliza nutrientes y ayuda en la digestión de las grasas. Sin embargo, factores como el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso y una dieta rica en azúcares o frituras han hecho que el hígado graso no alcohólico sea cada vez más frecuente en la población.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, millones de personas padecen esta condición sin saberlo, lo que a largo plazo puede derivar en complicaciones graves como cirrosis o insuficiencia hepática.

El jugo verde de manzana, espinacas, perejil y limón es uno de esos remedios de la abuela que, más allá de la tradición, hoy cuenta con respaldo científico por sus beneficios depurativos para el hígado graso

Jugo verde depurativo

Ante este panorama, la alimentación saludable se convierte en la mejor estrategia para prevenir y tratar el hígado graso. Dentro de las alternativas naturales, destaca un jugo verde depurativo que combina ingredientes con alto valor nutricional:

  • 1 manzana verde
  • 1 taza de espinacas frescas
  • 1 puñado de perejil
  • Jugo de 1 limón

La preparación es sencilla: basta con licuar todos los ingredientes con un vaso de agua hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda consumirlo fresco, preferentemente en ayunas, para potenciar sus beneficios.

Beneficios de cada ingrediente

  • Manzana verde: rica en fibra y antioxidantes, ayuda a regular los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, factores clave en el hígado graso.
  • Espinacas: contienen clorofila y vitaminas A, C y K, que favorecen la desintoxicación y fortalecen el sistema inmunológico.
  • Perejil: aporta propiedades diuréticas, contribuyendo a eliminar líquidos y toxinas del organismo.
  • Limón: estimula la producción de bilis y enzimas hepáticas, mejorando la digestión y la metabolización de las grasas.

Este jugo no solo es un remedio casero para apoyar al hígado, también forma parte de los llamados jugos detox, que ayudan a limpiar el cuerpo y aportar energía de manera natural.

El jugo verde de manzana, espinacas, perejil y limón es uno de esos remedios de la abuela que, más allá de la tradición, hoy cuenta con respaldo científico por sus beneficios depurativos para el hígado graso

Una ayuda, no un sustituto médico

Es importante subrayar que este tipo de bebidas naturales no reemplazan el tratamiento médico ni la supervisión profesional. El hígado graso requiere un abordaje integral que incluye cambios en el estilo de vida, ejercicio regular y, en algunos casos, medicamentos. No obstante, incorporar jugos como este puede ser un complemento eficaz para mejorar la salud y prevenir complicaciones.

El jugo verde de manzana, espinaca, perejil y limón se presenta como una opción saludable y fácil de preparar para quienes buscan un apoyo natural contra el hígado graso. Adoptar este hábito, junto con una dieta balanceada y la práctica de ejercicio, puede marcar la diferencia en la salud hepática y el bienestar general.

