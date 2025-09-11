México

El paso a paso para preparar chili dogs, una receta fácil y rápida

Este hot dog es la opción de botana perfecta para comer mientras disfrutas tus series favoritas el fin de semana

Por Miriam Estrella

Guardar
Chili dogs, una receta que
Chili dogs, una receta que se esta volviendo viral en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las recetas que sin duda alguna está llamando la atención por su practicidad y sabor son los chili dogs, ya que es muy rápida y sencilla en su preparación. Es una excelente opción cuando quieres comer algo pero no dispones de mucho tiempo para hacerlo o simplemente saciar el antojo de algo picoso y botanero.

Una manera muy divertida y deliciosa de llevar a tu mesa y a tu paladar lo clásico del hot dog y lo casero que es el chili. Los ingredientes son muy básicos, mismos que puedes tener ya en tu alacena y que al combinarlos te permitirá tener un resultado satisfactorio.

Esta opción ya se está volviendo un clásico, pues por su versatilidad pasó a ser ya muy conocido dentro de redes sociales, al grado de tener múltiples recetas donde lo preparan y cada vez más le van añadiendo más ingredientes o combinado para hacerlo aún más original.

En el video, la creadora de contenido comenta que es una receta práctica, porque a pesar de que el chili podría llegar a tener un proceso de elaboración más complejo, esta es una de las maneras más ligeras y veloces de hacerlo.

Receta de chili dogs

Los chili dogs permiten combinar
Los chili dogs permiten combinar lo mejor de los hot dogs con ese toque casero que le brinda el chili. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del canal de Youtube de Cristina Dacosta mejor conocida como Dacosta’s Bakery. Como nota extra la creadora agrega que todos los ingredientes van a depender de cuantos chili dogs quieras realizar.

Ingredientes

Para el chili

  • chorizo, 1/2 pieza (aprox 35 g)
  • ajo, 2 dientes medianos (aprox 5 g)
  • cebolla pequeña, 1/4 pieza, (aprox 50 g)
  • pimiento rojo pequeño, 1/4 pieza, (aprox 50 g)
  • carne molida de res 300 g
  • sal (1/4 cdta)
  • azúcar mascabado (1 cda)
  • pimienta negra (1/4 cdta)
  • comino (1/4 cdta)
  • puré de tomate, 1 cajita (210 g)
  • chile chipotle mediano, 1 pieza (aprox. 10 g)
  • frijoles bayos enteros 150g

Hod dogs

  • pan para hot dogs
  • salchichas
  • queso manchego rallado

Preparación

  • Cortar en trozos muy pequeños el chorizo y el chile chipotle
  • Colocar un sartén al fuego y cuando ya se encuentre caliente añadir el chorizo, esperar a que comience a soltar la grasa
  • Aprovechando la grasa del chorizo añadir el ajo para que se sofría, después agregar la cebolla y el pimiento
  • Mezclar hasta integrar por completo
  • Cuando ya se encuentre bien sofrito pasar a agregar la carne molida, sin dejar de mover esperar a que se dore un poco
  • Después de que la carne ya esté dorada, añadir los condimentos, el puré de tomate y el chile chipotle, integrar muy bien todo
  • Por último agregar los frijoles
  • Tapar y dejar cocinar por cinco minutos a fuego bajo

Hot dogs

  • Agregar la salchicha previamente ya cocinada al pan
  • Servir el chili arriba de la salchicha
  • Añadir queso rallado al gusto arriba del chili
  • Preparar los hot dogs que vas a comer
  • Servir y acomodar
  • Probar

¿Qué es el chili?

El chili es un platillo
El chili es un platillo muy consumido en el sur de Estados Unidos y en el Norte de México. (Adobe Stock)

El chili es una preparación que consta de varios ingredientes que combinados permiten crear un guiso picante que se destaca por su sabor, consistencia y color. Este platillo o guarnición es muy conocido en el norte de México y en el sur de Estados Unidos.

Los elementos que lo vuelven muy característico y delicioso son los chiles, los frijoles, la carne de res, el jitomate y las especias, esos son los ingredientes básicos para poder hacerlo, aunque dependiendo la zona o estado geográfico también pueden existir más variaciones con más componentes lo que lo vuelve un chili más local.

De acuerdo a información de Gourmet de México esta es la historia del chili “con la llegada de los colonizadores españoles a América del Norte en el siglo XVI introdujo nuevos ingredientes y técnicas de cocina. Los españoles trajeron consigo productos como jitomate, carne de res y diversas especias, que se integraron en las recetas locales, dando origen a variaciones del chili. En las comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos, la disponibilidad de carne de res, frijoles y especias creó la base para la versión estadounidense del chili”.

Temas Relacionados

Chili dogsChiliHot dogsmexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Más de 21 mil sismos sacuden a México en los primeros ocho meses de 2025, señala experto de la UNAM

Investigadores del Instituto de Geofísica destacan que la actividad sísmica nacional requiere medidas de protección civil y educación ante riesgos

Más de 21 mil sismos

Para qué sirve la mezcla de jengibre,cúrcuma y pimienta negra: estas especias de cocina pueden salvar tus huesos

Diversos condimentos poseen propiedades curativas que, para una amplia mayoria, suelen ser desconocidas

Para qué sirve la mezcla

La vez que Pepe Aguilar opinó sobre la música de su hijo Emiliano Aguilar: “No tuve oportunidad de encaminarlo”

Su música ha provocado curiosidad entre las audiencias tras los desencuentros que he tenido con su familia en redes sociales

La vez que Pepe Aguilar

Anel Noreña reaparece en ‘Hoy’ tras sufrir un infarto cerebral: “Fue un susto horrible”

La vedette compartió detalles sobre su estado de salud

Anel Noreña reaparece en ‘Hoy’

Hacienda prevé que bancos aportarán 10 mil mdp al año tras eliminar deducción de pagos del Fobaproa

Los bancos deberán cubrir directamente su parte del rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro; la medida pretende evitar que los contribuyentes asuman esos costos y fortalece la armonía fiscal

Hacienda prevé que bancos aportarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lo asaltaron y abandonaron en

Lo asaltaron y abandonaron en Sierra de Guadalupe: hallan a hombre de 83 años en operativo por desaparecidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán implementará capacitaciones sobre atención a la discapacidad ante exigencias de colectivos

Suman 22 cuerpos recuperados en panteón de Tlaquepaque, podrían tener hasta siete años de ausencia

Con desaire a la prensa, Sheinbaum confirma que FGR investiga muerte de mando de la Marina en Sonora

Narcotráfico, huachicol e injerencia rusa y china: los riesgos que ponen en peligro la energía en México

ENTRETENIMIENTO

La vez que Pepe Aguilar

La vez que Pepe Aguilar opinó sobre la música de su hijo Emiliano Aguilar: “No tuve oportunidad de encaminarlo”

Anel Noreña reaparece en ‘Hoy’ tras sufrir un infarto cerebral: “Fue un susto horrible”

Quién es Jawy Méndez, el segundo participante confirmado de La Granja VIP en Azteca

Poncho de Nigris señala mano negra en prueba del líder de ‘La Casa de los Famosos México’: “Aldo de Nigris ya había ganado”

Diagnóstico equivocado detonó crisis de salud de Eric del Castillo: su hija detalla cómo se encuentra

DEPORTES

NFL analiza regreso al Estadio

NFL analiza regreso al Estadio Azteca con dos equipos populares en México: ¿Cuáles serían?

Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade

Mazatlán vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025?