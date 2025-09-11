El paso a paso para preparar chili dogs, una receta fácil y rápida

Chili dogs, una receta que se esta volviendo viral en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las recetas que sin duda alguna está llamando la atención por su practicidad y sabor son los chili dogs, ya que es muy rápida y sencilla en su preparación. Es una excelente opción cuando quieres comer algo pero no dispones de mucho tiempo para hacerlo o simplemente saciar el antojo de algo picoso y botanero.

Una manera muy divertida y deliciosa de llevar a tu mesa y a tu paladar lo clásico del hot dog y lo casero que es el chili. Los ingredientes son muy básicos, mismos que puedes tener ya en tu alacena y que al combinarlos te permitirá tener un resultado satisfactorio.

Esta opción ya se está volviendo un clásico, pues por su versatilidad pasó a ser ya muy conocido dentro de redes sociales, al grado de tener múltiples recetas donde lo preparan y cada vez más le van añadiendo más ingredientes o combinado para hacerlo aún más original.

En el video, la creadora de contenido comenta que es una receta práctica, porque a pesar de que el chili podría llegar a tener un proceso de elaboración más complejo, esta es una de las maneras más ligeras y veloces de hacerlo.

Receta de chili dogs

Los chili dogs permiten combinar lo mejor de los hot dogs con ese toque casero que le brinda el chili. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del canal de Youtube de Cristina Dacosta mejor conocida como Dacosta’s Bakery. Como nota extra la creadora agrega que todos los ingredientes van a depender de cuantos chili dogs quieras realizar.

Ingredientes

Para el chili

chorizo, 1/2 pieza (aprox 35 g)

ajo, 2 dientes medianos (aprox 5 g)

cebolla pequeña, 1/4 pieza, (aprox 50 g)

pimiento rojo pequeño, 1/4 pieza, (aprox 50 g)

carne molida de res 300 g

sal (1/4 cdta)

azúcar mascabado (1 cda)

pimienta negra (1/4 cdta)

comino (1/4 cdta)

puré de tomate, 1 cajita (210 g)

chile chipotle mediano, 1 pieza (aprox. 10 g)

frijoles bayos enteros 150g

Hod dogs

pan para hot dogs

salchichas

queso manchego rallado

Preparación

Cortar en trozos muy pequeños el chorizo y el chile chipotle

Colocar un sartén al fuego y cuando ya se encuentre caliente añadir el chorizo, esperar a que comience a soltar la grasa

Aprovechando la grasa del chorizo añadir el ajo para que se sofría, después agregar la cebolla y el pimiento

Mezclar hasta integrar por completo

Cuando ya se encuentre bien sofrito pasar a agregar la carne molida, sin dejar de mover esperar a que se dore un poco

Después de que la carne ya esté dorada, añadir los condimentos, el puré de tomate y el chile chipotle, integrar muy bien todo

Por último agregar los frijoles

Tapar y dejar cocinar por cinco minutos a fuego bajo

Hot dogs

Agregar la salchicha previamente ya cocinada al pan

Servir el chili arriba de la salchicha

Añadir queso rallado al gusto arriba del chili

Preparar los hot dogs que vas a comer

Servir y acomodar

Probar

¿Qué es el chili?

El chili es un platillo muy consumido en el sur de Estados Unidos y en el Norte de México. (Adobe Stock)

El chili es una preparación que consta de varios ingredientes que combinados permiten crear un guiso picante que se destaca por su sabor, consistencia y color. Este platillo o guarnición es muy conocido en el norte de México y en el sur de Estados Unidos.

Los elementos que lo vuelven muy característico y delicioso son los chiles, los frijoles, la carne de res, el jitomate y las especias, esos son los ingredientes básicos para poder hacerlo, aunque dependiendo la zona o estado geográfico también pueden existir más variaciones con más componentes lo que lo vuelve un chili más local.

De acuerdo a información de Gourmet de México esta es la historia del chili “con la llegada de los colonizadores españoles a América del Norte en el siglo XVI introdujo nuevos ingredientes y técnicas de cocina. Los españoles trajeron consigo productos como jitomate, carne de res y diversas especias, que se integraron en las recetas locales, dando origen a variaciones del chili. En las comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos, la disponibilidad de carne de res, frijoles y especias creó la base para la versión estadounidense del chili”.