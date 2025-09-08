MTV VMAs 2025: quiénes son los mexicanos nominados en la gala compitiendo contra artistas internacionales

La ceremonia se celebrará el 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York, con LL Cool J como conductor (MTV website)

La presencia de artistas mexicanos en los MTV Video Music Awards 2025 vuelve a destacar en una edición marcada por la diversidad y la competencia internacional. Este año, tres representantes nacionales han logrado posicionarse entre los nominados, consolidando la influencia de México en la escena musical global.

La ceremonia, que se celebrará este domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, promete una noche de actuaciones memorables y una reñida disputa por los galardones más codiciados de la industria.

El Pre-Show contará con la actuación de KATSEYE y la conducción de Nessa y Kevan Kenney (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

El fenómeno de los corridos tumbados y el regional mexicano se hace sentir con fuerza a través de Peso Pluma, quien compite en la categoría de Mejor Música Latina gracias a su tema “La Patrulla”.

Este artista, originario de Guadalajara, ha logrado trascender fronteras con su fusión de géneros, enfrentándose en esta ocasión a figuras de la talla de Bad Bunny (“Baile inolvidable”), J Balvin (“Río”), Karol G (“Si antes te hubiera conocido”), Rauw Alejandro & Romeo Santos (“Khé?”) y Shakira (“Soltera”).

La nominación de Peso Pluma refuerza su posición como uno de los exponentes más influyentes del momento, tras un 2024 en el que también figuró entre los candidatos a Mejor Artista Latino.

Peso Pluma compite en Mejor Música Latina con 'La Patrulla', consolidando el auge de los corridos tumbados (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

La categoría de Mejor Grupo también cuenta con presencia mexicana a través de dos propuestas que han renovado el panorama del regional urbano. Por un lado, Fuerza Regida, agrupación californiana con raíces mexicanas, se ha consolidado como referente del género y este año compite junto a Grupo Frontera.

Ambos conjuntos se enfrentan a rivales internacionales como BLACKPINK, KATSEYE, SEVENTEEN, Stray Kids, Imagine Dragons y Coldplay.

Grupo Frontera, conocido por su estilo fresco y colaboraciones con artistas como Bad Bunny y Carín León, ha logrado abrirse paso en los escenarios internacionales, sumando una nueva nominación a su trayectoria.

La edición anterior de los MTV Video Music Awards también fue testigo del talento mexicano. En 2024, Peso Pluma figuró en varias categorías, mientras que el director de fotografía Rodrigo Prieto obtuvo el galardón a Mejor Video del Año por su trabajo en “Fortnight” de Taylor Swift y Post Malone.

Fuerza Regida representa a México en la categoría Mejor Grupo, enfrentando a rivales internacionales (Instagram)

Este reconocimiento subraya la capacidad de los creadores mexicanos para destacar en ámbitos diversos de la industria musical.

La ceremonia de este año contará con la conducción de LL Cool J, quien además de presentar la gala, está nominado junto a Eminem en la categoría de Best Hip-Hop Video por “Murdergram Dieux”.

El evento reunirá a estrellas como Lady Gaga, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray, Mariah Carey, Jelly Roll, Alex Warren, Sabrina Carpenter, J Balvin con DJ Snake.

Además, el escenario recibirá a figuras invitadas como Jessica y Ashlee Simpson, Ciara, Drew Barrymore, Ice Spice, Latto, Brittany Snow, Malin Akerman, Megan Stalter, Nikki Glaser, Paris Hilton, Cyndi Lauper, Thalía, Lil Nas X, Big Sean, Flavor Flav, Halle Bailey, Naomi Scott, Suki Waterhouse, DJ Khaled y Tinashe.

Entre las novedades, Audrey Nuna, REI AMI y EJAE —voces de HUNTR/X en la película KPop Demon Hunters— harán su debut televisivo al anunciar una de las categorías.

Grupo Frontera representan a México en la categoría Mejor Grupo, enfrentando a rivales internacionales (Archivo)

El Pre-Show dará inicio a las 19:00 (hora del Este de Estados Unidos) exclusivamente por MTV, con la conducción de Nessa y Kevan Kenney y la actuación del grupo femenino global KATSEYE, que presentará sus temas “Gnarly” y “Gabriela”.

En cuanto a las nominaciones generales, Lady Gaga lidera con 12 candidaturas, seguida por Bruno Mars con 11. Otros nombres destacados incluyen a Kendrick Lamar (10), Sabrina Carpenter (9), ROSÉ (8), Ariana Grande y The Weeknd (7 cada uno), así como Billie Eilish y Tate McRae (6 cada uno).

Entre las categorías principales figuran Video del Año, con propuestas como “Die With A Smile” de Lady Gaga & Bruno Mars, “Not Like Us” de Kendrick Lamar, “Birds of a Feather” de Billie Eilish, “Brighter Days Ahead” de Ariana Grande, “Manchild” de Sabrina Carpenter, “Timeless” de The Weeknd y Playboi Carti, y “APT.” de ROSÉ & Bruno Mars.

En Artista del Año compiten Lady Gaga, Kendrick Lamar, Taylor Swift, The Weeknd, Beyoncé, Morgan Wallen y Bad Bunny. La categoría de Canción del Año incluye a “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars, “Birds of a Feather” de Billie Eilish, “Timeless” de The Weeknd con Playboi Carti, “Sports Car” de Tate McRae y “Sapphire” de Ed Sheeran.

Para Mejor Artista Nuevo están nominados Alex Warren, Ella Langley, Gigi Perez, Lola Youg y The Marías.

Los seguidores pueden participar activamente en la elección de los ganadores votando en vote.mtv.com. La transmisión en vivo estará disponible a partir de las 18:00 a través de MTV Latinoamérica, Pluto TV y Paramount+ (Premium).