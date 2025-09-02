¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

(Instagram)

El inicio de septiembre marcó una novedad para la audiencia de Ventaneando: Roberto Hernández, reconocido por su labor como reportero de espectáculos, debutó como conductor invitado en el emblemático programa de TV Azteca.

Su primera aparición en el foro, junto a Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente, coincidió con la presentación de una exclusiva sobre Enrique Iglesias, lo que incrementó el interés en su llegada, según detalló TV Azteca.

Esto sucede varios meses después de que Daniel Bisogno, uno de los presentadores más emblemáticos del vespertino falleciera debido a serias complicaciones de salud y dejara un vacío en el foro y entre sus compañeros de programa.

¿Cómo fue el debut de Roberto?

Durante la transmisión del pasado 01 de septiembre, Linet Puente fue la encargada de anunciar la incorporación de Hernández y darle la bienvenida ante las cámaras.

“Tenemos un nuevo integrante de Ventaneando”, sentenció.

A esto, Roberto mencionó que no era tan nuevo pues llegó ‘con su cajita de huevo’ hace siete años al equipo como Ventaneando.

A esto, los presentadores le dijeron que comprendían, pero que como conductor era nuevo. Asimismo, Roberto aseguró que se encontraba nervioso, pero entusiasmado.

Las presentadoras ahondaron en que Hernández había sido recomendado por Pedro Sola y Ricardo Manjarrez.

El conductor se mostró nervioso pero entusiasmado con la oportunidad. (TV Azteca)

¿Quién es Roberto Hernández?

La trayectoria de Roberto Hernández en el ámbito de los espectáculos ha estado marcada por su versatilidad como reportero.

Originario de Monterrey, ha formado parte del equipo de Ventaneando durante varios años, especializándose en la cobertura de noticias del mundo artístico. Su experiencia previa en el programa le permitió establecer una relación cercana con el público y con sus compañeros, lo que facilitó su transición al rol de conductor invitado.

(Instagram)

El debut de Hernández estuvo acompañado de una exclusiva relevante para la audiencia: Enrique Iglesias confirmó para Ventaneando que espera su cuarto hijo junto a la extenista Anna Kournikova. Esta declaración, obtenida por Hernández, se convirtió en uno de los momentos destacados de la emisión y subrayó su capacidad para acceder a figuras internacionales del espectáculo.

De acuerdo con lo señalado por TV Azteca a lo largo de su carrera, Hernández ha conseguido entrevistas y exclusivas con personalidades como Manuel “El Loco” Valdés, la familia Aguilar, Carlos Rivera, Christian Nodal, Verónica Castro, Alicia Villarreal y Yuri.

Además, su trabajo lo ha llevado a cubrir eventos de gran relevancia, como producciones de MasterChef México y alfombras rojas en países como España, República Dominicana, Bélgica, Inglaterra y Francia.

La misma televisora reveló que la relación de Hernández con el equipo de Ventaneando se remonta al menos a 2019, cuando realizó su primer enlace en vivo con los conductores del programa.

(Instagram)

Desde entonces, la dinámica entre los integrantes ha sido positiva, lo que se reflejó en la naturalidad de su integración como conductor invitado. El propio programa ha destacado en varias ocasiones la buena sintonía entre Hernández y el resto del equipo.

En el ámbito digital, Hernández mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte momentos de su trabajo y encuentros con celebridades.

Para celebrar su debut como conductor, Hernández publicó en su cuenta de Instagram una historia desde las instalaciones de TV Azteca, compartiendo con sus seguidores la emoción de este nuevo capítulo en su carrera profesional.