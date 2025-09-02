México

¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

El periodista compartió en redes sociales la emoción de su nueva etapa profesional y el respaldo de sus colegas

Por Zurisaddai González

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

El inicio de septiembre marcó una novedad para la audiencia de Ventaneando: Roberto Hernández, reconocido por su labor como reportero de espectáculos, debutó como conductor invitado en el emblemático programa de TV Azteca.

Su primera aparición en el foro, junto a Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente, coincidió con la presentación de una exclusiva sobre Enrique Iglesias, lo que incrementó el interés en su llegada, según detalló TV Azteca.

Esto sucede varios meses después de que Daniel Bisogno, uno de los presentadores más emblemáticos del vespertino falleciera debido a serias complicaciones de salud y dejara un vacío en el foro y entre sus compañeros de programa.

¿Cómo fue el debut de Roberto?

Durante la transmisión del pasado 01 de septiembre, Linet Puente fue la encargada de anunciar la incorporación de Hernández y darle la bienvenida ante las cámaras.

“Tenemos un nuevo integrante de Ventaneando”, sentenció.

A esto, Roberto mencionó que no era tan nuevo pues llegó ‘con su cajita de huevo’ hace siete años al equipo como Ventaneando.

A esto, los presentadores le dijeron que comprendían, pero que como conductor era nuevo. Asimismo, Roberto aseguró que se encontraba nervioso, pero entusiasmado.

Las presentadoras ahondaron en que Hernández había sido recomendado por Pedro Sola y Ricardo Manjarrez.

El conductor se mostró nervioso pero entusiasmado con la oportunidad. (TV Azteca)

¿Quién es Roberto Hernández?

La trayectoria de Roberto Hernández en el ámbito de los espectáculos ha estado marcada por su versatilidad como reportero.

Originario de Monterrey, ha formado parte del equipo de Ventaneando durante varios años, especializándose en la cobertura de noticias del mundo artístico. Su experiencia previa en el programa le permitió establecer una relación cercana con el público y con sus compañeros, lo que facilitó su transición al rol de conductor invitado.

(Instagram)
(Instagram)

El debut de Hernández estuvo acompañado de una exclusiva relevante para la audiencia: Enrique Iglesias confirmó para Ventaneando que espera su cuarto hijo junto a la extenista Anna Kournikova. Esta declaración, obtenida por Hernández, se convirtió en uno de los momentos destacados de la emisión y subrayó su capacidad para acceder a figuras internacionales del espectáculo.

De acuerdo con lo señalado por TV Azteca a lo largo de su carrera, Hernández ha conseguido entrevistas y exclusivas con personalidades como Manuel “El Loco” Valdés, la familia Aguilar, Carlos Rivera, Christian Nodal, Verónica Castro, Alicia Villarreal y Yuri.

Además, su trabajo lo ha llevado a cubrir eventos de gran relevancia, como producciones de MasterChef México y alfombras rojas en países como España, República Dominicana, Bélgica, Inglaterra y Francia.

La misma televisora reveló que la relación de Hernández con el equipo de Ventaneando se remonta al menos a 2019, cuando realizó su primer enlace en vivo con los conductores del programa.

(Instagram)
(Instagram)

Desde entonces, la dinámica entre los integrantes ha sido positiva, lo que se reflejó en la naturalidad de su integración como conductor invitado. El propio programa ha destacado en varias ocasiones la buena sintonía entre Hernández y el resto del equipo.

En el ámbito digital, Hernández mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte momentos de su trabajo y encuentros con celebridades.

Para celebrar su debut como conductor, Hernández publicó en su cuenta de Instagram una historia desde las instalaciones de TV Azteca, compartiendo con sus seguidores la emoción de este nuevo capítulo en su carrera profesional.

Temas Relacionados

Roberto HernándezVentaneandoTV AztecaDaniel Bisognomexico-entretenimiento

Más Noticias

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas activan el Plan Tlaloque en la CDMX

Autoridades atendieron 63 encharcamientos, caída de árboles y rescate de pasajeros

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas

Premio FIL de Literatura 2025 para Amin Maalouf: una mirada crítica al progreso humano

Su obra invita a repensar identidad, migración y diálogo cultural en el mundo contemporáneo

Premio FIL de Literatura 2025

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

El temor y la prevención por la violencia en el estado marcaron el segundo día de clases del Ciclo Escolar 2025-2026 en planteles de dicha región

Suspenden clases en Navolato tras

Sheinbaum responde a Vicente Fox tras reconocer el aumento al salario mínimo por AMLO

La declaración del ex presidente panista hacia el líder de Morena generó múltiples reacciones, entre ellas las respuesta de la actual gestión

Sheinbaum responde a Vicente Fox

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

Sigue el minuto a minuto de lo que sucede este día previo a la prueba semanal del presupuesto

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden clases en Navolato tras

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

Reportan otro asesinato de un agente de la policía municipal en Culiacán, suman más de 47 uniformados abatidos

Fiscalía de Sonora apelará fallo que liberó a exjefes penitenciarios por fuga de El Ponchis, ex socio de Los Chapitos

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

Belinda explota con su hermano Ignacio Peregrín tras descubrir que NO se sabe sus canciones: “Qué idi*ta”

Así fue como Guana arrasó en el reto del líder en La Casa de los Famosos México 3 y Facundo terminó en la suite de sorpresa

Hijo de Ana María Alvarado reta a Adrián Marcelo a pelear en Supernova Strikers tras insultar a su madre: “Frente a frente”

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

DEPORTES

México vs Japón, este es

México vs Japón, este es el historial del ‘Tricolor’ contra el combinado nipón

Arranca la NFL: estos son todos los partidos de la Semana 1 de la temporada 2025-2026

Fórmula 1: cómo quedó el Campeonato Mundial de Pilotos después del GP de Países Bajos

Ministerio de Japón reconoce a Okumura, luchador del CMLL como Embajador Cultural de la Lucha Libre

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?