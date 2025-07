Sheyla Tadeo recuerda el drama que vivió por un novio infiel: “Me los desgreñé a los dos”

Sheyla dona piel tras cirugía para ayudar a niños quemados y personas con pie diabético (IG)

“Doné la piel que me quitaron... Alejandro me dijo que si quería donar mi piel a los niños quemados y personas con pie diabético y la verdad no fue algo para pensarlo dos veces, porque mi piel era factible para un procedimiento de injertos, estuviera mal si no hubiera dicho que sí”, relató Sheyla Tadeo en una reciente entrevista, dejando ver la magnitud de su transformación personal y física.

La actriz, comediante y cantante sinaloense, conocida por su franqueza y sentido del humor, ha atravesado procesos que van mucho más allá de los escenarios y las cámaras.

En los últimos años, Sheyla ha perdido más de 58 kilos gracias a una cirugía gástrica y un cambio radical de hábitos, y ha decidido convertir ese proceso en una oportunidad para ayudar a otros, donando piel a niños con quemaduras y personas con pie diabético.

La actriz sinaloense perdió más de 58 kilos y transformó su vida y autoestima (Instagram)

La historia de Sheyla no se limita a su metamorfosis física. En un encuentro reciente con la prensa, la artista compartió una anécdota de su juventud que, según sus palabras, marcó un antes y un después en su vida emocional.

“Tuve un novio, fue mi primer novio, pero era bien ojo alegre. Me pasaba con la muchachita enfrente”, confesó entre risas, evidenciando que la infidelidad fue una constante en esa relación.

La cantante soportó la situación hasta que, un día, la paciencia se agotó. “Hasta que un día le pegué una desgrañadada marca ‘llorarás’, a los dos”, declaró, refiriéndose al momento en que enfrentó a su pareja y a la amante tras descubrirlos en plena traición.

La reacción de Sheyla no fue solo verbal. Según narró, el enojo la llevó a actuar de forma impulsiva: “Los desgreñé a los dos”. Aunque no especificó el lugar ni los detalles exactos del encuentro, la intensidad de la situación quedó clara en su relato.

Sheyla relata cómo enfrentó la infidelidad de su primer novio y superó el dolor emocional (Instagram)

“Soy de Culiacán”, afirmó entre carcajadas, y añadió: “Soy una mujer de carácter fuerte, no soy dejada”. Estas palabras reflejan la personalidad que la ha caracterizado tanto en su vida pública como privada.

El episodio, aunque ahora lo cuenta con humor, tuvo consecuencias emocionales profundas. Sheyla admitió que la ruptura la sumió en una etapa de vulnerabilidad y tristeza.

“En algún momento sí era todo llorar, llorar y llorar. A mí me hubiesen contratado en alguna telenovela, porque yo tenía mucho drama que aventar”, reconoció, mostrando la honestidad con la que aborda sus experiencias personales.

La artista destaca la importancia de la salud mental y física tras su cambio radical (Infobae México)

A pesar de no revelar la identidad del exnovio infiel, la artista dejó claro que ese episodio fue determinante en su proceso de fortalecimiento personal. Con el tiempo, ha aprendido a ver sus vivencias con distancia y a reírse de ellas, sin restarles importancia.

La superación de traiciones amorosas y un divorcio forman parte de su historia, pero también lo es la reconstrucción de su autoestima y la decisión de priorizar su bienestar físico y mental.