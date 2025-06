El día que dos leyendas de la lucha libre pelearon por la custodia de un niño en el ring y nadie lo podía creer

(Zurisaddai González/Infobae)

Desde fuera, parecía una historia de hermanos de sangre, dos luchadores que compartían algo más que el cuadrilátero: una vida, una historia, una hermandad.

Pero en 2005, el universo de la lucha libre presenció uno de los giros más dramáticos jamás vistos. Un niño fue convertido en el centro de una tormenta entre dos de las mayores leyendas del ring.

Lo que comenzó como una rivalidad deportiva derivó en una guerra emocional: la pelea por la custodia del menor, en medio de escaleras, documentos legales colgando del techo y el rugido de una arena atónita.

Detrás del espectáculo había emociones reales, confusión infantil y un guión que llevó al límite lo que significa el entretenimiento.

Para el joven que entonces apenas entendía la magnitud de lo que vivía, esa historia marcó el inicio de una relación complicada con su legado, su padre y el mundo que lo vio crecer bajo los reflectores del drama deportivo más grande: la WWE.

De la amistad al odio: el quiebre entre dos leyendas

Rey Mysterio y Eddie Guerrero habían recorrido un camino largo juntos, incluso, en febrero de 2005, en No Way Out, ganaron los Campeonatos en Parejas de la WWE como un símbolo de su hermandad.

Pero todo cambió después de su combate en WrestleMania 21, donde Rey se impuso. Guerrero, visiblemente molesto, empezó a mostrar señales de celos.

La ruptura se concretó el 5 de mayo de 2005, cuando Eddie atacó brutalmente a Rey durante un episodio de SmackDown, dándole un rompecuellos en los escalones metálicos. A partir de ese momento, su personaje adoptó un tono más oscuro.

Dejó el clásico lowrider y su música alegre por una versión melancólica. La historia dejó de ser una rivalidad de ring para volverse una tragedia griega en el lenguaje de la lucha libre.

La pelea por la custodia que nadie vio venir

La tensión estalló oficialmente en The Great American Bash de 2005, pero la historia había comenzado meses antes, cuando Eddie Guerrero amenazó con revelar un oscuro secreto de familia.

En el ring y fuera de él, el público fue testigo de cómo una rivalidad profesional se volvía personal. Guerrero aseguró que él era el verdadero padre biológico del pequeño Dominik, el hijo de su eterno amigo y rival, Rey Mysterio.

La trama culminó en SummerSlam 2005, en una lucha de escaleras donde el premio no era un campeonato, sino la custodia legal del niño.

El combate fue intenso, emocional, y en más de un momento incómodo, con Dominik participando en la historia como un peón en medio del conflicto.

Finalmente, tras la intervención de Vickie Guerrero, Mysterio ganó el combate y retuvo la custodia de su hijo, pero las cicatrices emocionales ya estaban marcadas.

¿Qué fue de Dominik Mysterio?

Dominik, aquel niño que apareció en las pantallas del Universo WWE sin entender del todo el drama en el que estaba, creció con un destino inevitable. Debutó oficialmente en el ring en SummerSlam 2020, enfrentando a Seth Rollins.

Pronto hizo historia al conquistar los Campeonatos en Parejas de SmackDown junto a su padre, convirtiéndose en la primera dupla padre-hijo campeona en la historia de la WWE.

Pero la relación no resistió el paso del tiempo ni las decisiones dentro del ring. En 2022, durante Clash at the Castle, Dominik traicionó a Rey Mysterio y se unió al grupo The Judgment Day. Se transformó en “Dirty” Dom, un villano abucheado en cada ciudad que visitaba.

Aunque perdió en sus enfrentamientos con su padre en WrestleManias 39 y XL, finalmente logró levantar el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 41.

Hoy, Dominik no solo está construyendo su camino: está demostrando que, con o sin apellido, es una estrella por derecho propio.