Donald Trump asegura que México y Canadá viven de Estados Unidos

Donald Trump volvió a referirse a la relación comercial de Estados Unidos con México (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, volvió a referirse a sus dos vecinos, es decir México y Canadá. En su más reciente declaración, el mandatario aseguró que ambos países “viven” del comercio al que tienen acceso en su país e incluso aseguró que sin esa relaciones económicas “no tendrían nada”.

Durante una conferencia de prensa en la Sala Oval de la Casa Blanca, el mandatario habló sobre la relación comercial que Estados Unidos tiene con otros países en el mundo, así como los aranceles que ha impuesto, aunque hizo especial énfasis en sus dos vecinos más próximos. De acuerdo con sus declaraciones, sin su comercio ni México ni Canadá “tendrían país”.

“Nosotros (Estados Unidos) somo una tienda grande y hermosa y todos quieren un pedazo de ella. China la quiere, Japón la quiere. México y Canadá, ellos viven también viven de nosotros. Sin nosotros, ellos no tendrían país. Todos buscan una pieza”, declaró ante los medios de comunicación presentes en su oficina.

La mercancías contempladas en el T-MEC se han salvado de los aranceles impuestos por Donald Trump (Reuters)

De acuerdo con el mandatario, los consumidores de su país son el principal atractivo de los países con relaciones comerciales con los Estados Unidos.

“Si nosotros no logramos un acuerdo, pondremos un límite o pondremos aranceles, pondremos algunos parámetros y diremos ‘vengan y compren’ (...) ellos siempre tienen el derecho de elegir no hacerlo, pueden decir vamos a comprar o no vamos a comprar en la tienda de Estados (...) tenemos algo que nadie más tiene y es el consumidor estadounidense”, mencionó.

A pesar de que Donald Trump reiteró que no planea eliminar los aranceles que ha impuesto a diversos productos que Estados Unidos importa desde más de 180 países alrededor del mundo, reconoció que está dispuesto a lograr acuerdos.

Claudia Sheinbaum ha sostenido cinco llamadas con Donald Trump a lo largo de su sexenio (Cuartoscuro)

En el caso de México, especificó que “tuvimos muy buenas pláticas ayer con México”, en alusión a la comunicación sostenida con Claudia Sheinbaum Pardo durante el pasado miércoles 16 de abril. Sobre la comunicación, la presidenta expuso que:

"El día de ayer tuvimos una llamada con el presidente Trump. Como lo menciona en su cuenta, fue muy productiva. Seguiremos dialogando para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y nuestros pueblos“, en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter.

A pesar de los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, al momento, las mercancías producidas en México y contempladas en el acuerdo comercial T-MEC han permanecido exentas de cualquier impuesto. No obstante, Trump ha expresado su voluntad de abandonar el tratado del que forman parte los tres países de América del Norte.