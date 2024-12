Emma Coronel estrena nuevo look, así es el corte de cabello para rostros ovalados que buscan rejuvenecer

La ex reina de belleza sorprendió a sus seguidores con una serie de stories en la que muestra su nuevo estilo ultra liso. (Archivo Infobae)

Emma Coronel, la modelo mexicana y última pareja del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha causado revuelo nuevamente en redes sociales, pero esta vez por un motivo completamente diferente: su cambio de look. A través de su cuenta oficial de Instagram (@emma.coronel.oficial), la ex reina de belleza sorprendió a sus seguidores con una imagen en la que muestra su nuevo estilo ultra liso, destacando su elegancia y modernidad.

El corte que eligió Emma Coronel fue realizado por Jamila Reina, una especialista reconocida en extensiones capilares, conocida por su habilidad para estilizar melenas largas y alaciadas en una amplia gama de tonos naturales, desde rubios suaves hasta negros intensos. Además de su destreza, Jamila se distingue por crear looks elegantes y cuidados. A través de su cuenta oficial (@poshyhairextensions), la estilista agradeció a Emma por confiar en su trabajo, destacando la colaboración en este cambio de imagen.

De acuerdo con VOGUE México, el cabello largo es históricamente un símbolo de salud, belleza y estatus en diversas culturas, estrechamente ligado a la juventud y la feminidad. Con su reciente cambio de imagen, Emma Coronel se suma a un grupo exclusivo de celebridades que adoptaron el minimalismo, un estilo característico de las Kardashians, quienes se consolidaron como una de las tendencias más populares de los últimos años.

¿Cuál es el corte de pelo de Emma Coronel?

Emma Coronel compartió en redes un corte de cabello ultra liso y recto, complementado con un elegante balayage en tono rubio que le llega por debajo de los hombros. Este estilo, conocido por su sofisticación y limpieza, se caracteriza por no incluir capas, lo que permite que el cabello luzca uniforme y perfectamente alineado. Además, el tono natural del rubio aporta un toque moderno y versátil, resaltando la luminosidad del rostro y adaptándose a cualquier ocasión.

Según la revista de belleza Elle, lograr un acabado tan impecable requiere cuidados específicos y, por supuesto, la intervención de unas tijeras expertas. Para mantener el cabello largo con una apariencia saludable y pulida, es esencial recortar las puntas con regularidad, eliminando cualquier signo de daño o resequedad. Este detalle no solo ayuda a mantener la longitud, sino que también asegura que el cabello conserve su vitalidad y brillo, claves para un look tan sofisticado como el de Emma Coronel.

La tendencia del corte recto ha ganado gran popularidad precisamente por su combinación de frescura y profesionalismo. Este tipo de estilo no solo resalta la textura natural del cabello, sino que también ofrece volumen de manera discreta, sin la necesidad de técnicas complejas. Es un look que, aunque parece simple, exige un cuidado constante para mantener su acabado perfecto, consolidándose como una elección favorita entre quienes buscan elegancia y modernidad.

¿Cómo se cuida el cabello Emma Coronel?

Aunque la modelo no ha revelado detalles sobre el cuidado de su cabello, es probable que mantenga un régimen riguroso, especialmente si su look incluye extensiones capilares. De acuerdo con la guía de cuidado de extensiones publicada por el sitio especializado All Things Hair (Todo sobre el cabello), las extensiones permanentes suelen requerir retoques cada dos o tres meses para ajustarlas al crecimiento del cabello.

Existen diferentes tipos de extensiones, pero todas requieren mantenimiento y compromiso, ya que no pueden retirarse fácilmente sin la ayuda de un profesional. Lo más habitual es acudir a un estilista especializado para seleccionar las extensiones más adecuadas, adaptar su color para que se mezclen homogéneamente con la melena y realizar algún corte o ajuste si es necesario, todo esto sin mencionar los costos excesivos de algunos estilistas.

Cuando se trata de extensiones de pelo natural, su cuidado es similar al del cabello propio. Es fundamental lavarlas regularmente utilizando productos específicos, como sistemas de lavado purificantes, que eliminan residuos de productos, sudor o suciedad. Este tipo de mantenimiento es esencial para prolongar la vida útil de las extensiones y asegurar que el cabello luzca siempre brillante, saludable y en perfectas condiciones.