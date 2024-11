“Celosillo”; Mónica Castañeda explota contra Pepillo Origel por decir que Iván Cochegrus lo alejó de Silvia Pinal

Pepillo Origel no ha visitado a Silvia Pinal por culpa de Iván Cochegrus. (Instagram / YouTube)

Pepillo Origel ha revelado que no ha visitado a Silvia Pinal durante su hospitalización debido a la presencia de Iván Cochegrus en su entorno. El conductor, conocido por su cercanía con la icónica actriz del Cine de Oro ha acusado al otro amigo de la familia de querer ganar fama.

Ante esto, Sylvia Pasquel defendió contundentemente a Cochegrus y en Ventaneando, Mónica Castañeda aplaudió que la hija de la actriz defendiera a Iván.

¿Qué dijo Pepillo Origel?

En una entrevista, Origel manifestó que su ausencia se debe a la incomodidad que le genera la presencia de Cochegrus, a quien no considera amigo ni familiar de Silvia Pinal.

“No me cae bien porque, en primer lugar, ni es amigo de la señora Pinal, además está tan feo, ni es familiar de la señora, y tantos años yo nunca lo vi con ella”, afirmó Origel.

El periodista también abordó las especulaciones sobre un posible interés económico de Cochegrus en la herencia de Pinal, descartando que este pueda beneficiarse de ella.

“No creo que se vaya a quedar con la herencia, porque ella ya tiene arreglado todo y ya sabe a quién le va a dejar todo. Él solo se quiere hacer famoso y cómo lo puede hacer, pues así”, añadió.

Origel recordó su larga historia de amistad con Silvia Pinal, mencionando eventos y viajes compartidos como evidencia de su vínculo cercano.

“Si ustedes cubrieron muchas veces el premio que entrega la señora Pinal, lo de Rafael Banquells y todo, ¿quién estaba sentado siempre con la señora Pinal? Estaba yo, en todos los eventos, ¿con quién viajé a Italia, a Roma?”, subrayó, destacando su presencia constante en la vida de la actriz.

El periodista expresó su deseo de visitar a Silvia Pinal, pero dijo que solo lo hará cuando Cochegrus ya no esté presente en su entorno.

“No me he parado a verla hasta que ese señor se vaya de ahí, porque yo quiero mucho a la señora Pinal y quiero estar con ella, pero hasta que no se vaya ese señor de esa familia. Ya se les metió”, concluyó.

Sylvia Pasquel defiende a Cochegrus

En otro encuentro con la prensa, Sylvia Pasquel fue cuestionada sobre las declaraciones de Pepillo, ante esto, la hija de Pinal pidió que paran los ataques.

“A lo mejor ahora está más presente o le gusta más el foco, pero siempre ha estado con nostoros, siempre ha estado con la familia. Yo quisiera que Pepillo estuviera aquí, es una decisión muy personal si te acercas o alejas por una tontería”, sentenció.

Mónica Castañeda y Ventaneando defienden a Cochegrus

Durante la emisión de este 27 de noviembre en Ventaneando, Mónica Castañeda y los presentadores aplaudieron las declaraciones de Pasquel.

En este sentido, Linet Puente mencionó: “Me gusta que lo defienda porque se ha preocupado mucho por estar pendiente de la salud mental y física de Doña Silvia”.

Por su parte, Mónica Castañeda fue contundente con su opinión: “De pronto hay muchos amigos que se ponen celosillos porque no hay el mismo lugar que doña Silvia, pero hay que respetar los que están hoy día en las buenas, en las malas y en las peores”.