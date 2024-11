Shakira recibe placa por llenar 7 veces el Estadio GNP Seguros: “¡Estoy sin palabras!”

Así celebró la colombiana tras convertirse en la cantante que más boletos ha vendido en la historia del Foro Sol Crédito: IG/shakira

Shakira se convirtió en la artista más exitosa en la historia del Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, pues ofrecerá 7 conciertos en el emblemático recinto; es decir, que es la solista que más shows ha anunciado en dicho lugar de manera consecutiva, empatando con Grupo Firme.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour llegará a la Ciudad de México en el mes de marzo del 2025 y promete ser un espectáculo sin precedentes. Según la propia Shakira, su gira de conciertos será una celebración a su carrera y no va a escatimar en gastos.

Luego de que se anunciara la nueva fecha para el Estadio GNP Seguros, Shakira presumió en sus redes sociales la placa que le entregaron por romper el récord. Además, mandó un mensaje de agradecimiento a México:

“Empecé a planear este tour con muchas expectativas porque sabía que sería el tour más importante de mi carrera. Pero lo que está pasando ha superado todo. Nunca imaginé que un día como hoy podría estar recibiendo esta placa que dice que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es el tour con más shows vendidos en el Estadio GNP Seguros”

Y añadió: “¡Wow! Estoy sin palabras. Qué puedo decir frente a una noticia así. Solo puedo decir gracias, gracias y más gracias, y que les voy a dar el mejor concierto de toda mi carrera. Que cada concierto será un momento inolvidable. Para ustedes y para mí”.

México y Shakira tienen una historia que viene escribiéndose desde hace muchos años y la fortaleza de la misma ha quedado clara con el éxito sin precedentes que ha sido la venta de boletos para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El exitoso paso de Shakira por la música: de ‘Pies descalzos’ a llenar siete veces el estadio más grande de México

Shakira, la talentosa cantante colombiana, ha recorrido un camino impresionante en la música, comenzando con su álbum Pies Descalzos en 1995, que marcó el inicio de su ascenso al estrellato. Este disco, con éxitos como Estoy Aquí y Antología, la llevó a ser reconocida en América Latina y puso las bases para su futura proyección internacional.

Con el lanzamiento de Dónde Están los Ladrones? en 1998, Shakira consolidó su posición en el mercado musical hispanoamericano. Canciones como Ciega, Sordomuda y Inevitable demostraron su habilidad para fusionar pop-rock con influencias latinas, y su distintiva voz capturó la atención de un público cada vez mayor.

El salto definitivo a la fama global llegó en 2001 con su primer álbum en inglés, Laundry Service. Temas como Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes fueron éxitos mundiales que le abrieron las puertas a nuevos mercados, permitiéndole cruzar fronteras y establecerse como una artista internacional.

A lo largo de los años, Shakira ha continuado innovando y manteniendo su relevancia en la industria musical. Álbumes posteriores como Fijación Oral, Vol. 1 y Oral Fixation, Vol. 2 generaron sencillos como La Tortura y Hips Don’t Lie, que confirmaron su habilidad para crear himnos pegajosos y exitosos.

El reconocimiento masivo de Shakira se materializa en su impresionante capacidad para llenar estadios gigantescos. Su reciente logro de llenar siete veces el Estadio GNP Seguros, el más importante de México, es un testimonio de su popularidad y su continua conexión con una base de seguidores fieles y entusiastas.