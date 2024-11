¿Qué pasó con las canciones inéditas y disco de RBD? Leon Leiden responde y busca hacer música pop con Anahí |VIDEO

¿Qué pasó con canciones inéditas y disco de RBD? Leon Leiden responde y pide trabajar con Anahí (Fotos: Instagram/@leonleidenmusic)

Ha pasado casi un año desde que RBD regresó a los escenarios más grandes de México con su gira de reencuentro, Soy Rebelde Tour. Sin embargo, los planes que integrantes como Christian Chávez y Dulce María habían revelado podía tener la banda tras su cierre en el Estadio Azteca quedaría ‘en el aire’ luego de que la banda pop despidiera y después demandará quién era su manager, Guillermo Rosas, tras un presunto desvío millonario de las ganancias de show mundial.

Entre dichos proyectos, que se hicieron temas de dominio público por los mismo adelantos que daban los cantantes en sus redes sociales, se encuentra un disco inédito y una canción escrita y producida por Leon Leiden que lleva por nombre Solo Te Pido. Sin embargo y a pesar de que fue grabada por Anahí, la pista no ha salido y el rumbo de la música inédita de RBD es una incógnita.

En entrevista con Infobae México, el joven cantante y productor rompió el silencio sobre dicha música que realiza para RBD y que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann grabaron.

‘Solo Te Pido’ de RBD podría jamás ser lanzada de manera oficial

“Les puedo contar un poco del desenlace, más allá de la misma canción. Gracias a Solo Te Pido yo conocí a Christian, Christopher, Anahí, bueno a todos. Pero bueno, ahorita tengo una relación y una amistad muy cercana con todos, con Christian y Christopher, sigo en contacto con Anahí, es gente que me ha apoyado mucho”, inició el famoso cantante nominado al Latin Grammy.

Sobre la posibilidad de colaborar con los integrantes de RBD de forma individual tras el posible no regreso de la banda pop en 2025, Leon Leiden compartió.

“Creo que eso es algo muy valioso que me ha dejado. Yo siempre estoy con la carta abierta a apoyarlo y producir música también en sus proyectos personales, como un amigo”, expresó.

Leon Leiden dispuesto a crear un nuevo ‘Mi Delirio’ con Anahí

Durante la misma charla con Infobae México, le preguntamos a Leon Leiden si estaría dispuesto a traer de vuelta a Anahí al mundo del electro pop o dance como fue en su era Mi Delirio, a lo que el joven popstar contestó:

“A mí me encantaría ver cómo puedo sumar la propuesta del pop mexicano 2024 y del futuro con artistas como Anahí que tienen mucha trayectoria. Para mí si la vibra está ahí y la amistad existe convertirlo en algo tan bonito como lo es la música se me hace lo mejor”, expresó.

¿Qué dijo Anahí sobre el disco inédito de RBD que podría jamás salir?

En medio de las casi nulas esperanzas de que el Soy Rebelde Tour tuviera segunda parte como se tenía previsto, de acuerdo a Maite Perroni y Christopher Uckermann, la famosa cantante y actriz que le dio vida a Mia Colucci le ha confirmado al programa Ventaneando que ella junto a Dulce María, Christian Chávez y los otros dos cantantes ya mencionado grabaron canciones inéditas para un nuevo álbum de estudio que podría jamás salir.

“La verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado, en este momento cada uno va por diferentes lugares pero no lo sé. Yo la verdad no hago planes, en la vida he aprendido a que solo tenemos el aquí y ahora. Hay que gozar y agradecer lo vivido y no siempre viendo lo malo sino disfrutar lo que se tiene hoy”, inició en charla con Ricardo Manjarrez.

La cantante y actriz también respondió si habrá continuación a la exitosa gira 'Soy Rebelde Tour' en el 2025