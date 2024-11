Green Day, la Luna y el poder de la nostalgia | Crónica DÍA 1 del Corona Capital 2024

Green Day durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, el viernes 15 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El festival Corona Capital 2024 inició oficialmente el viernes 15 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, marcando el inicio de un fin de semana que promete ser todavía más legendario. Aunque las puertas abrieron 30 minutos más tarde de lo previsto, eso no frenó el entusiasmo de miles de asistentes que, cerveza en mano y gafas de sol bien puestas, ya estaban listos para un maratón de buena música en los cinco escenarios repartidos por en la Curva 4 del Autódromo.

Desde el inicio, el ambiente dejó claro que el festival sigue fiel a su espíritu: ofrecer lo mejor de la música anglosajona, en medio de un público cada vez más exigente y conocedor, que explora constantemente los sonidos de territorios lejanos a los del hogar.

Clairo en el escenario Corona, 15 de noviembre de 2024. (Rubi Martinez - Infobae México)

La primera jornada estuvo cargada de emociones, sorpresas y momentos que pasarán a la historia. Desde actos emergentes que brillaron con fuerza hasta un cierre inolvidable a cargo de Green Day, quien tardó siete años en volver a nuestro país.

El festival comenzó a tomar ritmo con bandas como Water From Your Eyes, quienes llegaron con el respaldo de haber sido teloneros de Interpol en el Zócalo hace algunos meses. Su propuesta experimental, entre el indie y el noise pop, atrapó a los primeros asistentes que aún se estaban acomodando con sus chelas en los grandes campos de césped del escenario Corona Cero.

BadBadNotGood en Corona Capital 2024. (Joel Cano)

City and Colour fue otro de los actos tempraneros que brillaron en esta primera etapa del día. Para quienes no los conocían, este proyecto liderado por Dallas Green, una mezcla folk y rock alternativo con letras introspectivas muy sentimentales, hizo que el público conectara profundamente durante la tarde con temas como “The Girl” y “Sleeping Sickness”.

Luego llegó el turno de BadBadNotGood, quienes trajeron su característico estilo instrumental con tintes de jazz y una vibra relajada que, en la caída de la tarde, se sintió como un abrazo cálido. Sus piezas, incluyendo “Time Moves Slow”, fueron la banda sonora perfecta para un cielo que se tornaba naranja y rosado, dándole al momento un aire casi cinematográfico que se acompañó a la perfección con sus visuales.

The Yussef Dayes Experience en Corona Capital 2024. (Rubi Martinez - Infobae México)

Por otro lado, MAGIC! llegó con una carga de nostalgia pura. Aunque su escenario era uno de los más pequeños, lograron reunir a una cantidad impresionante de fans que cantaron con todas sus fuerzas su gran éxito “Rude”, el cual dejaron para el final. Entre bailes y coros apasionados, demostraron que un hit bien colocado en la mente de los melómanos puede ser suficiente para encender cualquier escenario.

Un poco después en la Viva Tent, The Yussef Dayes Experience llevó el jazz improvisado al Corona, mostrando que este género tiene un lugar especial incluso en un festival predominantemente de rock y pop. Su agradecimiento al público mexicano por su calidez hizo que este acto fuera generoso no solo por su música, sino por la conexión y la entrega que mostró un público pequeño, pero fiel.

Antes del gran cierre

Matt Shultz, de Cage The Elephant, durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, el viernes 15 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

A medida que la noche avanzaba, el Corona Capital comenzaba a llenarse cada vez más. Y es que su primer día en viernes coincidió con el horario laboral de muchos mexicanos, quienes apresurados llegaron directamente desde sus trabajos.

Para ese momento, Cage the Elephant fue uno de los grandes responsables de encender la mecha en el escenario principal. Con clásicos como “Ain’t No Rest for the Wicked” y “Cigarette Daydreams”, la banda entregó una dosis de rock nostálgico que preparó al público para lo que vendría después.

Steve Lukather de la banda Toto durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, el viernes 15 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Mientras tanto, en otro escenario, Zedd demostró por qué sigue siendo uno de los DJs más populares del momento. Con su mezcla de éxitos como “Clarity” y “Stay the Night”, puso a todos a bailar, con remezclas de éxitos pensados exclusivamente para el público del festival. Es así que éxitos de los noventa y dosmiles fueron los protagonistas de su set, mismos que ofrecieron un contraste perfecto al rock que dominaba otros espacios.

Mientras tanto, la leyenda de la música TOTO dio cátedra de cómo mantener la relevancia décadas después de su apogeo. “Africa” y “Rosanna” fueron coreadas a todo pulmón, en momentos importantes del show, pero sobre todo fue de gran relevancia la amplia comunicación que el grupo mantuvo con su público en todo momento, recordando historias del pasado. Sin duda fue uno de los momentos más emotivos del escenario Vans, especialmente para los asistentes más longevos.

¡Y regresó Green Day!

Green Day durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, el viernes 15 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Finalmente, a las 11:30 de la noche, llegó el plato fuerte del día. Green Day apareció en el escenario principal después de que el público calentara motores cantando “Bohemian Rhapsody” a todo pulmón. Antes de que la banda saliera al escenario, la icónica botarga de conejo de la banda (Drunk Bunny) animó a la multitud al ritmo de “Blitzkrieg Bop”.

Finalmente Billie Joe Armstrong y compañía salieron al escenario con un show que arrancó con toda la energía de los presentes de un segundo a otro. Canciones como “The American Dream is Killing Me”, “Basket Case”, “Longview” y “Welcome to Paradise” fueron las encargadas de desatar la euforia inicial en un mar de recuerdos juveniles y de vivencias “emo” que para casi nadie fueron indiferentes.

Billie Joe no sólo se subió a la tarima del escenario Corona para dar una presentación, sino que conectó con el público y estuvo atento de su entorno. Tanto así que en cierto momento, notó que una fan estaba pasándola mal entre la multitud. Sin dudarlo, pidió ayuda al público para que la sacaran del tumulto, la subió al escenario y la abrazó, provocando una ola de gritos de emoción de muchos fans que hubieran querido estar en su lugar. En otro momento interrumpió brevemente su labor como cantante para mencionar su asombro por una Luna que iluminaba a todos los presentes directamente desde el espacio exterior.

La agrupación Gren Day se presentó en la CDMX durante el primer día del Corona Capital | Foto: X @GDArgNation/Santiago Covarrubias

Sin embargo, el verdadero clímax del concierto llegó con “American Idiot”, ese himno generacional que dio inicio a la segunda parte del show; un segmento que estuvo dedicado a las canciones del álbum del mismo nombre que cumplió 20 años este 2024. Casi en el orden del mismo álbum Green Day recordó su producción discográfica más icónica volviendo locos a sus fans.

Una sorpresa inesperada llegó durante “Holiday”, cuando la banda cambió un pequeño segmento de la letra para referirse a Elon Musk: “Otro manifestante cruzó la línea sólo para descubrir que el dinero está en Elon Musk”, cantó Billie Joe. Y es que una presentación de Green Day sin tintes políticos, definitivamente no es un show normal de la banda.

Su repaso por su icónico disco incluyó también cancions como “Boulevard of Broken Dreams” y “Wake Me Up When September Ends”, hasta llegar a la canción que todos estaban esperando: “Jesus of Suburbia”, un viaje musical de 10 minutos que se convirtió, probablemente, en uno de los momentos más épicos que ha vivido el Corona Capital en su historia.

(@CoronaCapital)

Aunque Green Day tenía una hora fija para terminar, extendieron su presentación aproximadamente 20 minutos más, para cerrar con una explosión de energía y un statement: dejar en claro por qué siguen siendo una de las bandas más icónicas del rock moderno.

Con Green Day como broche de oro, el primer día del Corona Capital 2024 dejó el listón muy alto para el resto del fin de semana. Entre el sábado y domingo artistas como Shawn Mendes, The Blaze, Sophie Ellis Bextor, Melanie Martínez, Jack White y Paul McCartney seguramente harán un trabajo todavía más impactante.