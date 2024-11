Buen Fin 2024: cómo aprovechar los descuentos sin poner en riesgo tus finanzas

Ofrece grandes descuentos, pero también puede ser una tentación para el sobreendeudamiento si no se toman precauciones

El Buen Fin 2024 ya inició desde este viernes 15 de noviembre, y con él, una de las temporadas de compras más esperadas en México. Este evento promete descuentos y promociones que, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), podrían alcanzar los 165 mil 500 millones de pesos en ventas, un 10 por ciento más que el año pasado.

Sin embargo, aunque las ofertas pueden ser tentadoras, también pueden convertirse en un riesgo para tus finanzas personales si no se gestionan adecuadamente. Te dejamos algunos consejos prácticos para aprovechar las rebajas sin caer en el sobreendeudamiento.

Consejos para evitar el sobreendeudamiento

Establece un presupuesto claro antes de comenzar a comprar

Antes de lanzarte a las tiendas físicas o virtuales, es fundamental que establezcas un presupuesto fijo para el Buen Fin. Esto te permitirá evitar gastar más de lo que puedes permitirte. Pregúntate: ¿cuánto realmente puedes destinar a compras sin comprometer tus ingresos futuros? De esta manera, evitarás caer en la tentación de realizar compras impulsivas y deudas innecesarias.

Prioriza tus necesidades sobre tus deseos

El Buen Fin está diseñado para ofrecerte productos con grandes descuentos, pero es crucial que no te dejes llevar por el impulso de compra. Muchas veces, terminamos adquiriendo artículos que no necesitamos, como gadgets o ropa de temporada, que rápidamente perderán valor. Haz una lista de las cosas realmente necesarias y compra solo lo que te aporte valor a largo plazo.

Evalúa las opciones de pago a meses sin intereses con cautela

Una de las principales ventajas que ofrece el Buen Fin es la posibilidad de comprar a meses sin intereses. Si decides optar por esta modalidad, es importante que verifiques las condiciones del crédito: tasa de interés, mensualidades y plazos. Si bien parece una opción atractiva, no olvides que las cuotas podrían extenderse más allá de lo que originalmente habías planeado y que los cargos adicionales pueden afectar tu capacidad de pago.

De acuerdo a la Condusef, el 56 por ciento de los adultos mexicanos enfrenta dificultades para cubrir sus deudas. Por lo tanto, antes de tomar un crédito, asegúrate de que puedes cubrir las mensualidades sin comprometer tus finanzas personales.

Compara precios y busca las mejores ofertas

Aunque el Buen Fin promete descuentos atractivos, no todas las ofertas son realmente una ganga. Utiliza aplicaciones y sitios web especializados en comparación de precios para asegurarte de que realmente estás pagando el precio más bajo. Además, no te limites a las promociones más evidentes; muchas veces, las mejores ofertas están en productos que no forman parte de las grandes campañas publicitarias.

No uses todo tu aguinaldo en compras anticipadas

El mes de noviembre es clave para las finanzas personales, ya que muchas personas reciben su aguinaldo, un ingreso adicional que suele destinarse a compras navideñas. Según un estudio de CONDUSEF, el 84% de los mexicanos usa su aguinaldo para adquirir regalos, lo que puede ser riesgoso si no se planifica adecuadamente.

La clave aquí es diferenciar entre necesidades y deseos. Si bien es tentador gastar todo tu aguinaldo en el Buen Fin, recuerda que debes reservar parte de este dinero para gastos imprevistos y para afrontar los compromisos financieros de enero. Una buena estrategia es ahorrar una parte de tu aguinaldo y utilizar solo lo que realmente sea necesario.

Reconoce la diferencia entre deudas buenas y malas

No todas las deudas son iguales. Algunas, como los créditos hipotecarios o los préstamos para educación, pueden considerarse deudas buenas, ya que tienen un retorno de inversión a largo plazo. Sin embargo, las deudas malas, como las adquiridas por compras impulsivas de productos que no aportan valor, pueden generar un fuerte impacto en tu economía personal.

Recuerda que el riesgo de caer en un endeudamiento excesivo durante el Buen Fin es real. De acuerdo con datos de Condusef, el 30 por ciento de los consumidores mexicanos incrementaron sus deudas durante el Buen Fin 2023, y un 40 por ciento no logró pagar sus compromisos financieros en los meses siguientes. Por ello, evalúa si realmente necesitas financiar tu compra a crédito y asegúrate de que podrás cumplir con los pagos.

Aprovecha las soluciones fintech para gestionar tus finanzas

Una tendencia creciente en México es el uso de apps fintech para gestionar pagos y realizar inversiones. Especialmente entre la Generación Z y los Millennials, que buscan alternativas más rápidas y seguras que la banca tradicional. Si bien estas plataformas ofrecen facilidad y conveniencia, también es importante que te eduques sobre los riesgos asociados a la inversión digital y las condiciones de los servicios financieros que ofrecen.

El Buen Fin 2024 puede ser una gran oportunidad para ahorrar, siempre y cuando tomes decisiones informadas y no dejes que el impulso de compra te lleve a comprometer tus finanzas a largo plazo.