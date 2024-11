¿Cuánto cuestan los boletos más baratos para ver a Katy Perry en la Arena CDMX?

Katy Perry vuelve a México tras años de ausencia. REUTERS/Ricardo Moraes

La cantante Katy Perry ha anunciado su regreso a México con una serie de conciertos para el 2025. La preventa de boletos se realizará el 14 y 15 de noviembre, exclusiva para usuarios de tarjeta de crédito de Banco Azteca, y los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Superboletos.

Este retorno marca la primera visita de Perry al país desde su última presentación en 2018. La artista, famosa por éxitos como Roar y Witness, llevará su The Lifetimes Tour a tres importantes ciudades mexicanas. El 15 de abril, la Arena CDMX será el escenario de su primer concierto en la capital del país. Posteriormente, el 28 de abril, la cantante se presentará en la Arena Monterrey, y finalizará su gira mexicana el 1 de mayo en la Arena Guadalajara.

“Hola mi gente de México. ¿Adivinen qué? ¡Estoy en México! Estoy aquí para anunciarles ‘The Lifetimes Tour’ en México. Vamos a estar en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Asegúrate de tener tus boletos porque va hacer una gran fiesta histórica. Estoy emocionada por el siguiente año”, anunció Katy en un video.

La expectativa por el regreso de Perry a México es alta, dado el éxito de sus anteriores presentaciones en el país. Su última gira, que también incluyó paradas en México, fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, consolidando su popularidad en la región.

La entrada más económica para ver a Katy Perry en CDMX

Foto: Superboletos

Para el primer show de The Lifetimes Tour se ha escogido a la emblemática Arena CDMX, uno de los mejores recintos para conciertos que hay en el país. Por supuesto, hay secciones y precios diferentes, desde el más caro hasta el más económico.

El boleto más barato para ver a Katy Perry en CDMX cuesta exactamente 852 pesos mexicanos y se ubica en la zona ROSA de gradas más alejada al escenario principal. Esta sección está de frente al espectáculo y con ello se garantiza una vista panorámica de todo.

Como cualquier zona de la Arena CDMX tiene sus ventajas y sus desventajas. La mejor razón para comprar este boleto es su precio, pues considerablemente más económico que los demás, además cuenta con un asiento asignado, por lo que no tendrás que llegar antes al recinto pues tu lugar está asegurado.

Por otro lado, la principal desventaja es que el rango de visión no es el mejor; sin embargo, a diferencia de otros recintos para conciertos de México, la Arena CDMX no es tan grande, además de que cuenta con pantallas gigantes para que no te pierdas de ningún detalle del espectáculo.

¿Y cuánto cuestan los demás boletos para Katy Perry?

La preventa para el concierto en CDMX serán los días 14 y 15 de noviembre para los usuarios de Banco Azteca.

Te dejamos la lista de los precios de todas las secciones para The Lifetimes Tour de Katy Perry en la Arena CDMX:

ZONA MERCADO LIBRE: $7,108

AMARILLO: $7,108

ZONA MINISO: $5,836

MCCORMICK: $5,836

BANCO AZTECA: $5,836

ZONA ANDREA: $5,836

VERDE: $5,836

SP PLATINO: $5,836

SP ORO VL: $5,836

SP ORO: $5,836

SP PLATINO VL: $5,836

ZONA MEGA: $5,836

CANCHA ROJO: $3,928

DISCAP: $3,273

AQUA: $3,273

MORADO: $2,619

CELESTE: $2,096

GRIS: $1,571

GRIS VL: $1,571

CAFE: $1,179

CAFE VL: $1,179

ROSA: $852

ROSA VL: $852