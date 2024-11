Sheinbaum se compromete a electrificar comunidades de Durango: “No se puede ir la presidenta y también la luz”

La presidenta se comprometió a llevar electricidad a comunidades de Durango, quienes expresaron la falta de este recurso. | Foto: Presidencia

Durante la inauguración del camino artesanal Pata de Gallo-Santiago Teneraca, en el municipio de Mezquital, Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió con las comunidades de la entidad a llevar luz eléctrica a sus hogares ante la falta del recurso.

En el mitin, decenas de asistentes manifestaron la falta de electricidad en sus hogares y comunidades, así como la necesidad de este recurso para llevar una mejor calidad de vida para mantener la calidad de los alimentos y realizar sus actividades cotidianas.

Ante la demanda de los pobladores, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a agregar en los planes de justicia la implementación del sistema eléctrico en las comunidades de Durango que no cuentan con el recurso.

Foto: Presidencia

“Tengo la preocupación, se los digo, de que hoy hayan puesto una planta de luz, que nos vayamos y regresen a estar sin luz, ¿verdad?”, comentó la presidenta durante el mitin.

Por su parte, decenas de personas originaria de la comunidad del Mezquital comentaron que la falta de electricidad forma parte de su día a día, ya que así “están”.

“Pues eso no está bien, no puede ser que venga la presidenta y haya luz; se va la presidenta y ya no hay luz, eso no es correcto. Así eran los gobiernos de antes, no podemos ser así nosotros”, aseguró Sheinbaum.

Al comprometerse a llevar la electricidad, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que arribarán a Durango, antes de que termine noviembre, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, para reunirse con el gobernador, Esteban Villegas, y con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

Plaza de Armas, en Durango

Además, Sheinbaum se comprometió a continuar con la creación de caminos artesanales, los cuales señaló ya se habían iniciado, pero se les brindará continuidad.

Durante el mitin, la presidenta detalló que se continua trabajando en las leyes secundarias de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las que se busca establecer un presupuesto directo para los pueblos y comunidades indígenas que será administrado por los pobladores.

Finalmente, la presidenta reafirmó la distribución de apoyos económicos a las mujeres de 60 años y más, así como la creación del programa de farmacias del bienestar, con la que se brindarán medicamentos gratuitos a quienes lo necesiten, y salud casa por casa, con la que médicos saldrán a los hogares para atender a los adultos mayores, quienes tendrán una visita al mes por ley.