Agresor de Melanie de Jesús la visitó en el hospital, aseguró su madre

La joven fue dada de alta durante la tarde del jueves. (Redes sociales)

Luego de golpear brutalmente a Melanie de Jesús, al punto de tener que ser hospitalizada y por poco perder un ojo, Christian “N” se atrevió a visitarla en el hospital, de acuerdo con lo narrado por la mamá de la chica.

En entrevista para Foro TV, María del Socorro Guzmán, madre de Melanie, detalló que el joven accedió a la clínica por la fuerza, y pidió poder verla para “darle un beso en la mejilla”, tras lo cual la madre pidió a personal de la clínica que lo sacaran de ahí.

“Esta persona sí se presentó, entró por la fuerza al IMSS y no sé cómo llegó hasta la cama donde estaba Melanie, y me dijo solamente quiero verla y darle un beso en la mejilla, tuve que guardar el respeto para las personas que estaban convalecientes en el hospital y le pedí a la jefa de enfermeras que sacaran a esa persona de ahí porque él era el agresor de mi hija” relató la señora Guzmán al medio de comunicación.

También señaló que el agresor no fue detenido porque en ese momento porque aún no se había interpuesto la denuncia, ya que el Ministerio Público acudió a las dos de la tarde a tomarles la declaración. Asegura que Christian “N” y su familia huyeron tras la agresión, por lo que está prófugo.

La fiscalía estatal ha ofrecido 200 mil pesos de recompensa para quienes den información sobre el paradero del agresor.

(X/@FGJ_Tam)

Por otra parte, la madre de Melanie reconoció que ha querido lucrar con el caso de su hija, por lo que pide no caer en estafas, las cuales se dan principalmente en redes sociales. Para quien desee donar algo a la familia de la joven agredida para cubrir los gastos de las operaciones que aún le faltan es, se puede hacer en este número de tarjeta: 4152313676416055

Melanie agradece apoyo a las personas

Por otro lado, la propia Melanie, quien es estudiante de enfermería, agradeció a todas las personas que han estado al pendiente de su caso.

A través de un audio difundido por Milenio TV, la joven dijo tras ser dada de alta que de momento no puede dar la cara porque se encuentra muy vulnerable, pero que agradece de corazón todo el apoyo que la sociedad le ha brindado.

“Estoy muy muy agradecida por todos aquellos que me están apoyando. No estoy bien, estoy muy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón”, declaró.

Melanie fue sometida a una cirugía ocular y de pómulo de manera exitosa el pasado 6 de octubre. Pese a ello, la joven deberá continuar recibiendo atención médica semanal para su recuperación total.