Maite Perroni descarta definitivamente nueva gira de RBD: “Ya lo vivimos”

Maite Perroni expresa escepticismo sobre futuras giras de RBD (Foto: Instagram)

Christian Chávez, integrante de la famosa banda RBD, ha revelado que, a pesar de la incertidumbre sobre futuros conciertos, los seguidores del grupo podrán disfrutar de un documental sobre su reciente gira y del último concierto realizado en Sao Paulo, Brasil, el 13 de noviembre de 2023.

Este evento reunió a más de 135 mil personas, según cifras oficiales. Chávez, en una entrevista con Us Weekly en Español, destacó que aún hay muchos proyectos en marcha, incluyendo la proyección del concierto en salas de cine, aunque no se ha especificado la fecha.

Christian Chávez de RBD confirmó un documental de la gira y el concierto final en Sao Paulo (Infobae México/ Jovani Pérez)

En contraste, otros miembros de RBD han expresado escepticismo sobre la posibilidad de nuevas giras.

Este jueves 24 de octubre, Maite Perroni, al ser abordada por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afirmó que no ve probable un nuevo reencuentro del grupo.

“No, la verdad no creo. Fue un ciclo que ya vivimos, que fue muy lindo”, comentó la artista, refiriéndose a la gira Soy Rebelde Tour que se llevó a cabo entre agosto y diciembre de 2023.

Perroni, quien interpretó a Guadalupe “Lupita” Fernández en la telenovela Rebelde, dejó entrever que, por el momento, no hay planes para más presentaciones.

“Con todo el amor que recibimos y que nos estremeció el alma, fue un ciclo que se programó para esas fechas. Por lo pronto no hay más planes”, recalcó la actriz y cantante de 41 años.

A pesar de diferencias, seguidores de RBD esperan un nuevo reencuentro (@maiteperroni)

Por su parte, Christopher Uckermann, otro de los integrantes de la banda famosa por éxitos como Sálvame y Sólo quédate en silencio, también manifestó sus dudas sobre un futuro musical conjunto.

En declaraciones a la prensa, mencionó que ve complicado un nuevo reencuentro debido a que cada miembro ha tomado caminos personales diferentes. Uckermann hizo referencia a una demanda contra su exmánager, Guillermo Rosas, por presunto desvío de dinero de la gira, acusaciones que Rosas negó en un comunicado.

La cantante Anahí también había anticipado la dificultad de mantener al grupo unido. En una entrevista con el programa Ventaneando de AztecaUno, expresó que, aunque no descarta completamente la posibilidad, en este momento lo ve complicado debido a los diferentes caminos que han tomado los integrantes.

El documental de RBD sobre la gira genera expectativa entre los fans (Cuartoscuro)

“La verdad no lo sé. En este momento lo veo complicado. El camino de cada uno está por diferentes lugares. Pero no lo sé. Yo la verdad no hago planes. En la vida he aprendido que tenemos aquí y ahora”, aseguró la intérprete de Sálvame.

A pesar de las declaraciones de algunos miembros, el entusiasmo por los proyectos relacionados con RBD sigue vigente.

El documental y la proyección del concierto en Sao Paulo son esperados con ansias por los seguidores, quienes mantienen viva la esperanza de ver nuevamente a sus ídolos juntos en el escenario.