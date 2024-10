Morena alista plan para blindar en la Constitución todas sus reformas, incluida la del Poder Judicial Credito: cuartoscuro

La dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se reunión con los legisladores del partido guinda, tanto de la Cámara alta y baja del Congreso de la Unión. Tras la reunión se confirmó que presentarán una iniciativa para que no proceda un juicio de amparo, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad contra las reformas -incluida la del Poder Judicial-.

Al salir de la reunión privada de Morena, Luisa María Alcalde, lideresa nacional de Morena; Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado; y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados, confirmaron que elevarán a grado constitucional el Artículo 61 de la Ley de Amparo, que prohíbe que los juicios de amparo procedan contra reformas a la Constitución.

“Vamos a presentar al rato la iniciativa por parte de los coordinadores del grupo parlamentario, el senador Adán Augusto y el diputado Ricardo Monreal, eso ya lo estarán informando (...) para llevar a la Constitución algo que ya dice la Ley de Amparo que siempre que se había respetado”, adelantó Luisa María Alcalde.

“Ahorita vamos al Senado a presentar una reforma constitucional, Adán Augusto (López Hernández), (Ricardo) Monreal y yo que establece que no se puede otorgar amparo contra reformas constitucionales”, dijo Gerardo Fernández Noroña.

Ricardo Monreal ofreció más detalles sobre la iniciativa que será presentada. Aclaró que se reformarán el artículo 105 y 107 de la Constitución, el primero da la facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conocer las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sobre las normas generales, actos y omisiones, con excepción en materia electoral.

Ricardo Monreal adelantó que se modificará el artículo que da la facultad a la SCJN para atender controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Crédito: @RicardoMonrealA / X

Asimismo, en el mismo artículo se establece que las leyes electorales federales y locales tienen que promulgarse y publicarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral, párrafo que interfiere con la elección de jueces, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el Consejo del proceso electoral extraordinario el pasado 23 de septiembre, por ende se supone que no se podrían hacer ajustes a la ley secundaría.

“Vamos a presentar una iniciativa de ley de reforma constitucional en materia de improcedencia de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales reafirmando, el sentido original de la Constitución aunque ya está previsto y tanto la Ley de Amparo (...) para que no quede ninguna duda en la interpretación y aplicación de la norma constitucional 105 y 107 constitucionales”, indicó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

El diputado justificó la reforma como forma de disipar la dudas sobre la “confusión absurda” por los diversos recursos que han interpuesto los trabajadores del Poder Judicial, actores políticos y gobiernos de oposición para que la SCJN evalúe sus facultades para declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial. Sumado a los juicios de amparo para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo baje del Diario Oficial de la Federación (DOF) la promulgación de la ley.

“Una de las ideas es que se eleve a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo en donde se establece que no procede ni el juicio de amparo, ni ninguna acción derivada de esta como suspensiones en contra de reformas a la Constitución y donde se establece también que no procede ni el amparo ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales contra reforma alguna y su proceso legislativo, pero que tampoco procede contra materia electoral (...) es urgente para que no se dé esta confusión absurda que se está dando que se viola la Constitución”, puntualizó Ricardo Monreal.

Aclaran supuesta discusión entre el Senado y Cámara de Diputados

Tanto Ricardo Monreal como Gerardo Fernández Noroña aclararon que no hay una confrontación entre ellos para la conformación de los Comités de Evaluación, ya que por dichos del presidente del Senado se interpretó que buscaría que fuera desde este palacio legislativo donde se definiera a los integrantes Comité.

“Debo aclararles que no hay ninguna diferencia con la Cámara de Diputados en el Comité de Evaluación porque hay se filtró en los medios no es así nos vamos a poner de acuerdo y hay armonía entre ambas cámaras para que antes del 31 de octubre tengamos al Comité de Evaluación”, dijo Ricardo Monreal.