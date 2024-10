Por embarazo y lactancia ocho juezas quedaron fuera de la tómbola del Senado para la elección de 2025

Para junio de 2023, los mexicanos elegirán a 386 de 772 jueces; el resto va para 2027. (X/@fernadeznorona)

Este sábado 12 de octubre en el Senado de la República se llevó a cabo el sorteo para conocer las plazas del Poder Judicial de la Federación (PJF) que serán elegidas mediante voto popular en las urnas el domingo 1 de junio de 2025. De acuerdo con la reforma que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, será votada la mitad de todos los cargos existentes para jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto quiere decir que los mexicanos votarán en esta primera elección extraordinaria organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por 464 magistradas y magistrados, 386 jueces y juezas, y nueve ministras o ministros: mientras que el resto de las plazas serán elegidas para junio de 2027, de acuerdo con los establecido en la Reforma al Poder Judicial.

Entonces, el Senado sorteó ayer la primera mitad de cargos que serán elegidas el próximo año, sin embargo, durante el proceso de insaculación, fueron elegidas las plazas de ocho juezas; sin embargo, la Mesa Directiva presidida por el morenista Gerardo Fernández Noroña pidió no considerarlas en la ‘tómbola’ por una importante razón.

¿Por qué no consideraron a estas juezas en el sorteo?

De acuerdo con el presidente de la Cámara Alta, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le informó que en las 722 plazas para jueces federales había 15 juzgadoras en condición de maternidad, lo cual quería decir que ocho de ellas se quedarían sin trabajo para 2025, ya que sus puestos entraban dentro de los que serán elegidos en junio.

“El listado que me mandaron, les voy a decir cómo dice: listado de personas juzgadoras que se encuentran en estado de embarazo, lactancia o con hijos menores de dos años. Ese es el caso, y me parece que justifica que no vayan a la elección en 2025, esa es nuestra opinión, el criterio de la Mesa Directiva, pero esto no lo podemos decidir nosotros, lo tiene que decidir el pleno”, sentenció el presidente del Senado.

La senadora Yeidckol Polevnsky se sumó al llamado argumentando que, en efecto, los derechos humanos y laborales de estas ocho juezas se verían vulnerados si pierden su empleo el próximo año, “que no se vayan a esta elección del 2025 sino a la posterior, porque creo que es lo correcto, es lo justo y aunque ellos obviamente no lo hayan manifestado, creo que el presidente tiene toda la razón y nosotros tenemos que apoyarlo”, dijo la legisladora por el Partido del Trabajo (PT).

Ante este panorama, el presidente del Senado abrió votación económica y el Pleno decidió que estas ocho juezas permanezcan en su cargo y sus plazas sean renovadas hasta la siguiente elección extraordinaria: “Acabamos de aprobar, que ocho juzgados encabezados por mujeres que están en condición de embarazo y de lactancia, que irían a la elección de junio de 2025, se vayan a la elección de junio de 2027″, informó el morenista en redes la tarde del sábado.

El presidente de la Mesa Directiva del @senadomexicano, Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona), informó que los folios de la lista que envió el Consejo de la Judicatura Federal (@CJF_Mx) de plazas de juez de Distrito: 51, 109, 197, 375, 425, 443, 591, 699, pasarán… pic.twitter.com/UOTXPgM0Wf — SPR Informa (@SPRInforma) October 12, 2024