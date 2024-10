Lenia Batres y Norma Piña protagonizan ‘round’ en la SCJN: “Limítese a llevar el orden de esta sala” | VIDEOS

Las togadas sostuvieron una breve discusión en el pleno del máximo tribunal del país. Créditos: Cuartoscuro

La reforma al Poder Judicial, entrada en vigor el pasado 16 de septiembre, continúa provocando roces al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Prueba de ello fue que, durante la discusión sobre los votos requeridos para anular o validar una ley, la ministra presidenta Norma Piña Hernández protagonizó un breve “round” con la ministra Lenia Batres.

Los hechos ocurrieron durante la sesión del pleno del jueves 10 de octubre. Durante su intervención, Batres criticó que, en algunos casos, sus compañeros aplican la interpretación literal de la Constitución Política de México, mientras que en otros no es así.

Entre otras cosas, la togada argumentó que la Corte ha omitido el cumplimiento del artículo 127, referente al limite de las remuneraciones de los trabajadores del Poder Judicial.

“Yo lo que creo es que sí ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. Repito, si ya se resolvió eso tendríamos que votar coherentemente esta otra parte (...)”, declaró.

Lo anterior, provocó que la ministra presidenta le solicitara no utilizar calificativos que podrían resultar ofensivos para el resto del pleno.

“Nada más para terminar. La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y eso sí, voy a pedir que no se utilicen ese tipo de adjetivos”.

Tras la petición de la ministra presidenta, Batres acusó censura en su contra. Crédito: X @bereaguilarv

“No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión”, advierte Batres

Luego de la petición de Piña Hernández, Batres pidió el uso de la palabra para acusar violaciones a su libertad de expresión.

“Por alusión personal quisiera comentar, porque me parece que es importante, que no sé bajo qué regla usted no me puede reconvenir a utilizar la palabra absurdo, me parece que es inadecuado. Y sí, tendríamos que ponernos de acuerdo, muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros, entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto, pero creo que no existe forma en que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos respecto a nuestra argumentación”, apuntó.

Ante ello, Piña explicó que, como rectora de la discusión, tiene la facultad de señalar si existe algún tipo de omisión.

Norma Piña: “La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en este pleno. Yo como rectora de la discusión, si así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes de llevar una sesión sin ofendernos.

Lenia Batres: “No hay ofensas”.

Norma Piña: “Si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, usted puede seguirse expresando como quiera”.

Lenia Batres: “Respetuosamente siempre, ministra”.

Norma Piña: “No siempre ha sido así, si en este momento llame la atención, pero sí pediría que a los que sientan ofendidos que lo digan”.

Imagen de archivo de la ministra presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández. EFE/Mario Guzmán

Ministro Aguilar respalda a Norma Piña

Posteriormente, el ministro Luis María Aguilar Morales solicitó el uso de la palabra y respaldó la postura de la ministra presidenta.

”A mí sí me parece de alguna manera ofensivo señar que si estamos proponiendo algo absurdo, es porque nosotros somos absurdos, así que me parece que para guardar respeto al tribunal constitucional y sus integrantes sería conveniente omitir ese tipo de calificativos”, agregó.

Sin embargo, la discusión no concluyó. Acto seguido, Batres solicitó a Piña Hernández “limitarse a llevar el orden de la sala”.

Tras la petición de la ministra presidenta, Batres acusó censura en su contra. Crédito: X @LeniaBatres

“Yo simplemente le pediría a usted que se limite a llevar el orden de esta sala conforme dicen los acuerdos respectivos. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión ni a ninguna valoración que haga yo respecto a los criterios que se ponen aquí a discusión”, concluyó.

A través de X, antes Twitter, Batres también advirtió que cuando la SCJN no resuelva coherentemente, hará uso de palabras “muy claras” para hacerlo notar:

“Comenté que no se trata de ningún insulto. Insulto significa incumplir la Constitución, la ley. En ese sentido, desafortunadamente, desde el Poder Judicial se insulta a nuestra sociedad muy frecuentemente”.