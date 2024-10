¿Ventaneando podría llegar a su final? Youtubers aseguran que el programa está en en crisis

Ventaneando Sismo. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

El futuro del icónico programa de espectáculos Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, podría estar en peligro. Según información revelada por Kadri Paparazzi en su canal de YouTube, la producción estaría atravesando una situación crítica que ha generado preocupación tanto dentro como fuera de TV Azteca. Y es que el programa se encuentra en riesgo de salir del aire de manera definitiva.

La crisis estaría relacionada con una disminución en los niveles de audiencia, lo que ha llevado a los altos directivos a considerar la posible cancelación del programa si no se implementan cambios importantes en su formato.

Kadri Paparazzi afirmó que, de acuerdo con una fuente cercana a la producción, Ventaneando ha dejado de generar los índices de audiencia que los ejecutivos esperaban. Esta situación ha desencadenado una serie de tensiones al interior del equipo de producción. Incluso, se habla de presiones directas hacia Pati Chapoy para que realice cambios en su equipo.

“A Pati Chapoy le están pidiendo cabeza de sus colaboradores más cercanos, entre los que más suenan están Rosario Murrieta, Mónica Castañeda, Linet Puente, entre otros. El único conductor que han pedido que se quede es Pedro Sola”, reveló el youtuber.

Daniel Bisogno volvió al foro de "Ventaneando" tres meses después de desarrollar una severa infección que lo mantuvo 30 días en el hospital. Foto: TV Azteca, YouTube

Otro conflicto que está afectando al programa es el supuesto enfrentamiento entre la producción y Adrián Ortega, director general de contenidos de TV Azteca, quien estaría exigiendo una renovación urgente del formato.

Sin embargo, parece que el equipo detrás de Ventaneando ha rechazado llevar a cabo estos cambios, lo que ha generado un choque de poderes. Kadri Paparazzi mencionó que Ortega estaría presionando para sacar del aire a ciertos conductores.

“Están pidiendo al cabeza directamente de Rosario Murrieta, no la quiere a cuadro, y no es porque esté mal informada... no la quiere por su aspecto”, dijo el comunicador.

¿Hay brujería?

(Captura Ventaneando)

Además de estos conflictos internos, la salud de varios miembros del equipo ha sido un tema recurrente en los últimos meses. Daniel Bisogno ha estado ausente por problemas de salud, y la semana pasada se dio a conocer que Mónica Castañeda también estaría fuera del programa por cuestiones médicas. Pati Chapoy, la figura principal del programa, también ha revelado que no se encuentra bien de salud, lo que ha generado más especulaciones sobre la estabilidad del proyecto.

Otro aspecto mencionado en el video de Kadri Paparazzi es la existencia de supuestas prácticas de “Macumba” dentro de la producción, lo que habría afectado a varias figuras del programa, incluyendo a Jimena Pérez “La Choco”, Daniel Bisogno y otros ejecutivos. Si bien esta información no ha sido confirmada, ha contribuido a aumentar la incertidumbre en torno al futuro del show.

Finalmente, el youtuber señaló que si Ventaneando no mejora sus números y no implementa cambios significativos antes de diciembre, la producción podría ser retirada del aire en 2025, lo que marcaría el fin de uno de los programas de espectáculos más icónicos de la televisión mexicana.