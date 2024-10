Así reaccionó el papá de Gala Montes al “shippeo” de su hija con Karime Pindter

Karime Pindter afirmó que su relación con Gala Montes es sólo una amistad, a pesar de las especulaciones de los seguidores (Jovani Pérez, Infobae México)

Juan Fernández, padre de la actriz Gala Montes, sorprendió a muchos con su reacción ante los rumores de un romance entre su hija y Karime Pindter, ambas finalistas del reality show La casa de los famosos México.

A pesar de que Karime ha insistido en que su relación con Gala es sólo una amistad, los seguidores del programa han especulado sobre un posible vínculo amoroso entre ellas, ya que también han declarado ser bisexuales.

En un video compartido en redes sociales por ’La Beba’ Montes, hermana de Gala, Juan Fernández expresó su entusiasmo por la idea de que Karime pudiera ser parte de su familia, diciendo:

“Yo encantado de tener una nuera como Karime. Te amo, Karime. Te mando mil besos. Ahora que te vea te voy a dar muchísimos besos. Te quiero, mi amor”

La historia complicada entre Gala y su padre Juan Fernández causa sorpresa por su reciente apoyo a la posible relación de su hija (Instagram)

Desde su participación en el reality, la química entre Gala y Karime ha sido evidente tanto dentro como fuera de cámaras, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su relación.

Gala no ha descartado la posibilidad de un romance, admitiendo que siente atracción por Karime, conocida como ‘La Matrioshka’.

Sin embargo, Karime ha sido clara en varias entrevistas, afirmando que entre ellas sólo existe una gran amistad y que no hay expectativas románticas.

“Qué hot nos vemos en el shippeo y me dicen que hay un shippeo, y yo dije: ¿Cuándo, con quién?, ¿en qué momento? La adoro como amiga, hay química, pero no andamos con expectativa”, dijo poco después de la final del programa.

El señor se expresó positivamente de Karime Crédito: Beba Montes

El interés por la relación entre Gala y Karime ha sido tal que incluso ha involucrado a sus familias. Es así que la reacción de Juan Fernández fue especialmente notable debido a su historia complicada con Gala.

En entrevistas anteriores, Gala Montes había revelado que su padre las abandonó a ella y a su hermana cuando eran pequeñas, lo que le generó un profundo resentimiento.

A pesar de los intentos de Juan Fernández por acercarse a sus hijas, Gala confesó que lo rechazaba debido al dolor que aún sentía por su ausencia.

“Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa... Es un tema que todavía me duele”, confesó Gala durante una entrevista anterior con la periodista Matilde Obregón.

Gala Montes admitió sentir atracción hacia Karime, pero no ha descartado ni confirmado un romance (Captura de pantalla)

A pesar de estos antecedentes, parece que la relación entre Gala y su padre ha mejorado recientemente. Gala ha trabajado en superar el dolor a través de terapia, y aunque no se sabe con certeza cómo es su dinámica actual, la reacción de Juan Fernández ante los rumores de romance sugiere un acercamiento entre ellos.

Mientras tanto, Gala y Karime continúan compartiendo momentos juntas, como se pudo ver recientemente cuando salieron de fiesta y publicaron contenido en redes sociales que parecía más romántico de lo que sus declaraciones sugieren.

El “shippeo” entre ellas, bautizado por los fanáticos como ‘Garime’, sigue siendo un tema de interés para sus seguidores, quienes continúan especulando sobre la verdadera naturaleza de su relación.