Marcela Mistral y Marie Claire Harp protagonizan pelea al revivir polémica con Poncho de Nigris

La esposa de Poncho de Nigris revivió las controversias que existieron con Poncho y Marie Claire (Instagram: @marieclarieoficial // @ponchodenigris // musamistral)

A más de un año de que concluyó la primera temporada de La Casa de los Famosos México, todo parece indicar que hay algunas polémicas que siguen sin superarse, pues en una reciente emisión del podcast Pochendy, Marcela Mistral revivió la polémica que existió entre Poncho de Nigris y Marie Claire Harp.

Acompañada de Poncho y Wendy Guevara, Marcela recordó que en una reciente entrevista para el programa de YouTube Pinky Promise, la famosa confesó que el malentendido que tuvo con la pareja ya había quedado en el pasado, pero admitió que su excompañero le parecía un hombre atractivo.

Pese a que dichas declaraciones se dieron en un ambiente amigable con Karla Díaz, todo parece indicar que la esposa del exhabitante no las tomó nada bien, pues arremetió contra la Marie Claire e intentó hacerla quedar como mentirosa.

(Vix)

Marie Claire le responde a Marcela Mistral, asegura que Poncho de Nigris es un “marido viejo”

Debido a que durante el podcast Mistral se mostró molesta con todo lo que ocurrió en el pasado, los usuarios le cuestionaron a Marie Claire lo que pensaba sobre lo ocurrido durante un live. Aunque anteriormente había respondido a los cuestionamientos de forma tranquila, esta vez fue la excepción.

“Lo de su marido, ya eso pasó. La veo diciendo en el podcast que dejó como con la duda. ¿Qué está queriendo decir, que ya me vi con su marido con otras intenciones? Jamás, eso fue por teléfono”, comentó.

Y agregó: “Yo no he visto a ese señor a solas, ni lo veré jamás porque es tu marido. Son una familia feliz, cuando hablen de sus problemas personales no me metan a mí.”

La modelo aseguró que no tiene interés romántico en Poncho de Nigris

Asimismo, debido a que la supuesta llamada telefónica que existió entre los exhabitantes de LCDLF es uno de los temas más polémicos de la primera temporada, detalló que todo ocurrió cuando aún se encontraba en una relación: “La vez que hablamos con él fue por teléfono, porque en ese momento le marcó y me lo pasó, yo nunca he visto a ese señor a solas.”

Finalmente, para concluir con el tema, la presentadora de 31 años confesó que no está interesada en tener algo con su “marido viejo”, y los invitó a resolver sus problemas matrimoniales en casa.

“Qué intensidad con su marido viejo, ¿solté un viejo para agarra a otro viejo casado y con muchachos? No”, respondió a su propia pregunta, y añadió: “Yo no tenía una relación de amistad con él, ni la voy a tener, pero los problemas de ustedes y de su inseguridad y de su vaina, usted organíceselo en su casa.”