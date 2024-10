Tunden en redes a Eduin Caz por asistir a la toma de protesta de Sheinbaum: “Un seguidor menos”

El cantante fue criticado por decenas de seguidores en redes sociales al compartir fotografías de su asistencia a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Crédito: IG/eduincaz

El cantante de ‘Grupo Firme’, Eduin Caz, fue duramente criticado en redes sociales tras compartir fotografías de su asistencia a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Cámara de Diputados este martes.

A través de sus redes sociales, el cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que formó parte de la lista de invitados para asistir a la ceremonia de cambio de gobierno en México, ya que además de postear las imágenes, Caz también compartió un mensaje en apoyo de la primera presidenta.

“Hiciste historia Presidenta y amiga, sé que vienen cosas buenas para México”, escribió en redes.

En las imágenes se puede observar al cantante de ‘Grupo Firme’ al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro mientras esperaba la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes asistieron varios minutos después de los que se tenía previsto en la agenda.

Además, Caz compartió un video en el que se observa a Sheinbaum mientras sube a la tribuna para saludar a AMLO e Ifigenia Martínez, presidenta del Congreso, para realizar la toma de protesta y su posterior investidura.

Y, por si fuera poco, el cantante compartió una imagen de la invitación que recibió para asistir a la toma de protesta de la primera presidenta de México en más de 200 años.

Cabe mencionar que Eduin Caz no fue el único artista que asistió a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que también se contó con la presencia de personalidades como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien de la mano de su esposa Fernanda Gómez fue captado mientras ingresaba al recinto.

Otro de los personajes del medio que asistieron fue Emilio Azcárraga Jean, quien es presidente del grupo televisa y dueño de las Águilas del América. El actor Jesús Ochoa también fue visto en la ceremonia, quien no solo fue mencionado por esto, sino que protagonizó una pelea con un hombre que le cuestionó su postura política, lo que se volvió viral en redes sociales.

Critican a Eduin Caz por apoyar a Claudia Sheinbaum

Al compartir las imágenes de su asistencia al Palacio Legislativo de San Lázaro para presenciar la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cantante Eduin Caz fue criticado en redes sociales por apoyarla.

Entre los comentarios de sus seguidores se podían leer opiniones como:

“No fuiste ni a la escuela, qué vas a saber qué es bueno para México”; “Y Sinaloa bien gracias. Dile a tu amiga que ojalá sí tenga los datos correctos, por favor”, “Estás viendo cómo está el país y tú con tus cosas”; “Muy bien, estás asegurando tus cheques en el gobierno”; “Ay, no, lo que faltaba”; “Una razón más para que no me guste ‘Grupo Firme’”; “El principio del fin a comenzado”; “Edúcate porque esta señora hará que se derrumbe lo que una vez fue un gran país”; “Un seguidor menos”; “Tú ni vives en México”; “Qué pena”, entre otros.

Entre las opiniones que compartieron se puede leer a decenas de personas inconformes con la postura política del cantante de banda, quienes aseguraron no tenía por qué asistir y, sobre todo, al apoyar a una mujer que no concuerda con sus propias ideologías.

Sin embargo, otras decenas de seguidores también se pronunciaron al respecto y apoyaron a Eduin Caz, pues comparten su postura política respecto a lo que representa la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México.