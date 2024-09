“No defiendan a corruptos”: empleado judicial vulnera seguridad de AMLO y Sheinbaum, ellos lo tranquilizan

Claudia Sheinbaum. (Foto: Especial)

Sin algún cerco de seguridad, un presunto trabajador del Poder Judicial, abordó a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y al primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en un elevador para reprocharle las afectaciones a sus derechos laborales con el aval de la reforma.

En Nayarit, el trabajador ingresó al mismo elevador que ellos para entregarle a Sheinbaum Pardo, un escrito a nombre de trabajadores judiciales, en donde solicitan ser escuchados por la mandataria.

“Soy trabajador del Poder Judicial, vengo nuevamente a entregarle un escrito con varios compañeros y ser escuchados”, señaló el hombre que abordó a la próxima mandataria.

ÚLTIMA HORA



“Trabajador del Poder Judicial” acosa al Presidente AMLO y a la Presidenta Electa Dra. @Claudiashein en elevador.



AMLO le dice que no defiendan a corruptos y Claudia que no se tocarán sus derechos laborales que están en la constitución.



Responsabilizamos a Norma… pic.twitter.com/OJpTfIfHB0 — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) September 28, 2024

A lo que la próxima titular de las Fuerzas Armadas, respondió que los derechos de los trabajadores están asegurados en la Carta Magna.

“No les va a pasar nada a ustedes, todos sus derechos laborales están salvaguardados. Está en la constitución”, expresó.

En la grabación, se muestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervine, reafirmando que los trabajadores no serían perjudicados por la reforma y agrega: “Ya dejen de estar… No les va a faltar nada a ustedes, no defiendan a corruptos”, apuntó el mandatario.

Al salir del ascensor, Sheinbaum intentó dialogar con el trabajador, sin embargo el presidente López Obrador la tomó del brazo para que pudieran seguir con su camino.

Posteriormente, se observa al hombre, ingresar a la misma sala a donde se dirigían ambos mandatarios, pero le fue impedido el paso, entre empujones y jaloneos por parte del equipo de Presidencia.

Personas protestan ante la Cámara de Senadores para mostrarse en contra de la reforma judicial en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, las protestas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador se han intensificado.

A pesar de que la reforma ya se aprobó en el Congreso de la Unión y entró en vigor, trabajadores del Poder Judicial continúan con sus manifestaciones.

Además de recibirlo entre gritos de “¡Dictador, dictador”, los manifestantes le lanzaron una botella de agua, que el Mandatario federal alcanzó a esquivar.

Un día después, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que esas protestas se realizan por personas enojadas porque ya no habrá corrupción en el Poder Judicial y agregó que no habrá “persecusión” contra los responsables de lanzar la botella.

“Entiendo que están enojados, que están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada, conservadurismo viene de conservar, de mantener el statu quo; pero eso ya no se puede, y ya se les va a ir pasando el enojo”, remarcó.