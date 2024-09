En Veracruz los colectivos de búsqueda quieren que la administración entrante trabaje en los casos de desapariciones

María Elena Gutiérrez, activista del colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos Xalapa”, ha denunciado la existencia de al menos 40 puntos con fosas clandestinas en Veracruz/ FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

María Elena Gutiérrez, activista del colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos Xalapa”, ha denunciado la existencia de al menos 40 puntos con fosas clandestinas en Veracruz que aún no han sido intervenidos. Así mismo, la activista subrayó la necesidad de que la próxima administración estatal destine más recursos y esfuerzos a la localización e identificación de los desaparecidos en la región.

Los colectivos de búsqueda han señalado que la Comisión Estatal de Búsqueda no cuenta con un presupuesto claro y que las familias de los desaparecidos no participan en absoluto en las decisiones. Gutiérrez recordó que los acuerdos alcanzados en la última reunión con el gobernador Cuitláhuac García no se cumplieron.

La activista espera que el nuevo gobierno estatal, que asumirá funciones el 1 de diciembre, atienda la crisis forense. Es imperativo trabajar en las fosas ubicadas en todo el estado y en la identificación de los miles de restos ya recuperados. Gutiérrez admitió que no conoce personalmente a Rocío Nahle, la gobernadora electa.

Esta fosa fue localizada durante la administración pasada y, tras seis años de trabajos de recuperación, aún no se han concluido/ (Cuartoscuro)

En las fosas de La Guapota, en Úrsulo Galván, se han recuperado decenas de cuerpos, y se encuentran dos megafosas con al menos 15 cuerpos cada una. Sin embargo, los trabajos avanzan con lentitud debido a la falta de personal. “Hay un solo perito forense que hace su trabajo bien, pero es insuficiente”, señaló Gutiérrez, según la información de Milenio.

Esta fosa fue localizada durante la administración pasada y, tras seis años de trabajos de recuperación, aún no se han concluido. Finalmente, Gutiérrez consideró indispensable que el nuevo Congreso local actúe para otorgar mayor presupuesto a la Fiscalía General del Estado.

Esta es la realidad de los padres y madres buscadores en Veracruz

Uno de los estados más afectados por la desaparición de personas en México, ha visto cómo al menos diez padres y madres han perdido la vida en los últimos ocho años sin poder encontrar a sus hijos desaparecidos, según registros de colectivos de búsqueda. Estos colectivos, que agrupan a familiares de desaparecidos, continúan la lucha en nombre de aquellos que ya no están.

En México, más de 60 colectivos de familiares buscan a más de 40 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. De estos colectivos, al menos 15 operan en Veracruz, y en su mayoría están integrados por mujeres que buscan a sus hijos.

La búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz no solo involucra a padres y madres, sino también a hermanos y esposas. La labor de estos colectivos es crucial, ya que la desaparición de un ser querido deja un vacío que solo puede ser llenado con la verdad y la justicia.

La búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz no solo involucra a padres y madres, sino también a hermanos y esposas/ (AP Foto/Ginnette Riquelme)

El trabajo de estos colectivos es arduo y peligroso. Las madres y padres que se convierten en buscadores enfrentan riesgos significativos, y algunos han pagado con sus vidas. Sin embargo, su legado y su lucha no se detienen; los compañeros de los colectivos continúan la búsqueda en su nombre, manteniendo viva la esperanza de encontrar a los desaparecidos.