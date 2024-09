Fans reaccionan intensamente a la cancelación de Prófugos del Anexo en CDMX: “Acabo de perder 400 dólares del vuelo”

Fans reaccionan intensamente a la cancelación de Prófugos del Anexo en CDMX. (Instagram / X)

Los fanáticos capitalinos del regional mexicano se encuentran en un mar de lágrimas por la cancelación de Prófugos del Anexo en la capital del país. A pesar de que se percibía como la “crónica de una muerte anunciada”, la confirmación resultó en un duro golpe para muchas personas que invirtieron sus ahorros en entradas para ver a los queridos cantantes.

Se veía venir, pero finalmente se confirmó durante la noche del pasado jueves: los dos conciertos anunciados de Prófugos del Anexo en la Ciudad de México han sido completamente cancelados. Ambos estaban programados para el 3 y 4 de octubre en la Plaza de Toros La México, pero finalmente no se llevarán a cabo, según confirmaron los mismos Julión Álvarez y Alfredo Olivas a través de una transmisión en redes sociales.

En su comunicado en video los dos cantantes aseguraron primero, con un tono de disculpa, que no habían querido dar detalles sobre esta noticia, a pesar de los diversos rumores, porque querían “estirar la liga” lo más que se pudiera en aras de resolver y encontrar una resolución favorable.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez se presentarán en el Carnaval de Mazatlán como parte de su tour 'Prófugos del Anexo'. Crédito: @alfredoolivasofficial.

Empero, perdieron la batalla y finalmente ambos eventos quedarán cancelados definitivamente. En su argumento dijeron que, aunque cargan con parte de la responsabilidad, la culpa es mayoritariamente de las diversas empresas involucradas y no involucradas en la planeación de este tipo de eventos.

A su vez, prometieron que están luchando activamente en ejercer presión a empresas como la boletera y también a las instituciones bancarias involucradas para poder resolver de manera eficiente el proceso de reembolso y asegurar a sus fans de que recibirán de regreso su dinero completo. Es decir, con todo y los famosos “cargos por servicio” que usualmente no son devueltos en este tipo de escenarios sombríos.

Álvarez y Olivas pidieron paciencia a sus fanáticos, ya que la resolución monetaria no sucederá “de hoy para mañana, ni en tres días, ni en cinco días”. Pero llegará; o al menos ese fue el compromiso que hicieron con sus seguidores a través del video publicado en redes sociales.

Fans decepcionados por falta de claridad y pérdida de dinero

Prófugos del Anexo fue cancelado en CDMX. (Instagram)

Sin embargo, para muchos de sus fans no importa tanto el dinero, o al menos no en primer lugar; sino esas ilusiones que fueron destrozadas y que no pueden ser devueltas a su estado original. “¿El dinero? Reembolsable, pero… ¿nuestras ilusiones?”, les escribió uno de sus seguidores, acompañado de un emoji de carita triste.

Las reacciones son variadas, pero en general reina un ambiente de decepción entre los fans de los Prófugos del Anexo. Unos simplemente lamentan la noticia y otros tornaron la tristeza en furia, para hacer reclamos activos.

“Ni sus infidelidades me dolieron tanto como esto”, escribió una de sus fanáticas. “Ya ni ella jugó tanto conmigo como Alfredito y Julión”, dijo alguien más que obtuvo un apoyo de más de 900 likes en su comentario.

Otro más de su seguidores, claramente afectado, hizo un comentario dolido lleno de furia: “Parece que el público de CDMX en realidad no les importan, si dieran importancia abrirán 10 fechas en la Arena CDMX”.

Prófugos del Anexo llegará a la Ciudad de México en octubre próximo. (@lospasosdejulion)

Otros más dijeron quererlos, pero aún así no poder evitar sentir esa fuerte decepción: “Los amo pero se pasan de verdolaga”, “Las cosas pasan por algo”, “Como dicen en las pedas y en los pedos. Y hoy tocó así, en los pedos, un verdadero fan no desiste”.

Desde luego muchos fans reclamaron porque ya tenían sus boletos de viaje para acudir a verlos, o simplemente porque hicieron otros gastos. “No manchen acabo de perder 400 dólares del vuelo”, “Yo iba desde Puerto Escondido a verlos”, “Me quedé en bancarrota por pagar ese tour”.

“Les presto la cuadra de mi casa ahí no hay bronca pero vengan”, “Neta harán que me ponga una pedota este fin de semana” y “Tampoco voy a esperar meses para mi reembolso, porque creo que todos hicimos un sacrificio para comprarlos. Pedimos fecha de reembolso”, fueron otros comentarios.