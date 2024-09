Cancelan conciertos de “Prófugos del Anexo” de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en CDMX

Luego de un par de semanas de incertidumbre, se confirmó la lamentable cancelación del concierto entre Julión Alvarez y Alfredo Olivas /Archivo Infobae

Luego de un par de semanas de incertidumbre, se confirmó la lamentable cancelación del concierto entre Julión Álvarez y Alfredo Olivas en la CDMX. La cancelación de los conciertos de “Los Prófugos del Anexo” se hizo oficial gracias un en vivo en redes sociales de los dos cantantes mexicano.

Julión Álvarez y Alfredo Olivas anunciaron la cancelación de sus conciertos programados para el 3 y 4 de octubre en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. La noticia fue comunicada a través de una transmisión en vivo, donde ambos artistas explicaron a sus seguidores los motivos detrás de esta decisión.

Durante la transmisión, los cantantes expresaron su pesar por no poder llevar a cabo los eventos. “Quisimos dar la cara, que es lo más correcto, estiramos y estiramos la liga para tratar lo humanamente posible de lograr estas fechas con ustedes y lamentablemente, no se pudo, creo que nuestras caras lo dicen todo”, mencionaron. Ambos artistas se involucraron profundamente en la logística para intentar que los conciertos se realizaran, pero finalmente no fue posible.

Hasta el momento, no se ha informado qué sucederá con los boletos adquiridos por los fans ni si el reembolso será del 100 por ciento/ (@lospasosdejulion)

Hasta el momento, no se ha informado qué sucederá con los boletos adquiridos por los fans ni si el reembolso será del 100 por ciento. La empresa encargada de la venta de boletos, Ticketcity, no ha emitido ningún comunicado al respecto. Sin embargo, Julión Álvarez aseguró que presionarán para que se reembolse íntegramente el dinero a los compradores y que no se descuente el cargo por servicio.

La cancelación de estos conciertos, en la CDMX, ha generado incertidumbre entre los seguidores de ambos artistas, quienes esperaban con ansias las presentaciones en la capital mexicana. La falta de información clara sobre los reembolsos ha añadido una capa de preocupación adicional para los fans que ya habían adquirido sus entradas.

Esto fue lo que dijeron los “Prófugos del Anexo”

El live inició con los dos cantantes sentados y el primero que tomó la palabra fue Alfredo Olivas. Sobre por qué tardaron tanto en confirmar la cancelación de sus presentaciones Olivas dijo:

“Número uno, no quisimos hacer el típico escrito a los medios, quisimos venir a dar la cara. Número 2, Estiramos y estiramos la liga para tratar lo humanamente posible de lograr estas fechas y lamentablemente no se pudo”.

Julión Álvarez confirmó que sentían una carga por no hacer nada oficial/ (captura de pantalla)

Julión Álvarez confirmó que sentían una carga por no hacer nada oficial, pero intentaron todo lo posible para no tener que cancelar la función. Las causas de este suceso son ajenas, si bien aceptan que tiene parte de la responsabilidad, fue “culpa” de las empresas que organizaron el evento.