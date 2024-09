Briggitte Bozzo habla sobre las actitudes del ‘Cuarto Tierra’: “No puedes mantener una careta para toda la vida”

La exhabitante compartió su sentir sobre las personalidades del 'Cuarto Tierra' (IG: @briggi_bozzo)

Después de casi 10 semanas dentro de la competencia, Briggitte Bozzo se despidió de La Casa de los Famosos México la noche del miércoles 25 de septiembre.

En comparación con los anteriores eliminados, la actriz de 23 años está disfrutando de todo el cariño del público que cosechó gracias a su destacada participación dentro de la casa.

Sin embargo, al igual que el resto de los integrantes del ‘Cuarto Mar’, Briggitte tuvo algunos desacuerdos con el ‘Team Tierra’, lo que detonó una supuesta enemistad.

Debido a que la rivalidad que existió entre ambos equipos fue uno de los temas más sonados dentro y fuera de la competencia, ahora que la exhabitante se está reencontrando con el exterior, la prensa le cuestionó su postura sobre las acciones y actitudes de los integrantes de ‘Tierra’.

Briggitte Bozzo asegura que nunca se sintió bien dentro del ‘Cuarto Tierra’

La segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" concluirá el 28 de septiembre de 2024, dejando a los espectadores esperando al ganador (X)

Contrario a Karime Pindter, Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre, la historia de Briggitte Bozzo dentro de ‘Team Mar’ es completamente distinta, pues su paso por el reality show comenzó en el ‘Cuarto Tierra’, un lugar donde nunca se sintió bien por las constantes críticas que hacían a sus compañeros.

Por lo que, ahora que está fuera de la casa, recordó su corta estancia en aquella habitación y confesó que nunca se sintió cómoda: “Honestamente fue muy feo estar en ‘Tierra’. No me la pasaba bien, no era algo sano mentalmente para mí. Era algo muy fuerte porque sabía que me tiraban indirectas, me tiraban cosas”, aseguró en un breve encuentro con distintos medios.

Respecto a los comentarios y acciones que realizaron varias personalidades del cuarto rojo, quienes se han retractado sobre muchas cosas tras ser eliminados, comentó: “Creo que estamos en un reality donde no puedes mantener una careta para toda la vida, siempre termina saliendo tu ‘yo’. No te puedes escudar de algo que ya se vio que hiciste.”

Finalmente, debido a que su paso por la casa fue uno de los más exitosos de la temporada, también compartió su postura sobre su equipo, a quien ya considera su familia: “Yo me guié por el bien. Me fui con mi team ‘Mar’ y decidimos hacerlo de la mejor forma posible. Apoyándonos siempre y sacándonos adelante.”

Los habitantes que quedan dentro de La Casa de los Famosos México

Briggitte Bozzo se convirtió en la quinta finalista de la segunda temporada de LCDLFM. (Infobae Especial / Jovany Pérez=

La salida de Briggitte Bozzo marca el inicio de la gran final de La Casa de los Famosos México, pues será el próximo domingo 28 de septiembre cuando se dé a conocer el nombre de la celebridad que apagará las luces de la segunda temporada.

Después de largas semanas, el ‘Cuarto Mar’ logró su objetivo y llegó junto a la semana diez del reality. Sin embargo, tras la salida de Brillitos, el nombre del ganador absoluto se encuentra entre Karime Pindter, Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre.

Aunque todos se han ganado el cariño del público por la unión y amistad que mostraron a lo largo de la competencia, el público ha comenzado a dividirse y a votar solo por su famoso favorito.