Agustín justifica el peor ‘chiste’ contra las mujeres que hizo en La Casa de los Famosos: “No es tan grave”

Agustín Fernández fue el noveno eliminado de LCDLFM (archivo)

Agustín Fernández fue uno de los habitantes más polémicos de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Junto a personajes como Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Mariana Echeverría y Gomita, el argentino formó parte del cuarto más odiado: Tierra.

Sin duda, uno de los momentos más controversiales del mejor amigo de Nicola Porcella fue aquel donde soltó un comentario bastante desafortunado respecto a Andrea Ayala Otaolaurruchi, estrella del reality show Acapulco Shore que desapareció desde el pasado mes de marzo.

Se encontraban en la cocina cuando Potro Caballero preguntó sobre Andrea. Ahí estaban presentes Mariana Echeverría, Ricardo Peralta y Agustín, quien dijo entre risas: “Pues la hicieron tacos, ¿no?”. Nadie hizo caso a su “broma” y los demás continuaron con las especulaciones de la desaparición.

Por supuesto, el comentario de Agustín provocó el repudio del público, especialmente por lo difícil que es el tema de la violencia en contra de las mujeres en México. Ahora que ha salido de la competencia, el ex habitante de La Casa de los Famosos México se ha tenido que enfrentar a la realidad y a las críticas que hicieron en su contra.

Agustín pide perdón a la familia de Andrea pero asegura que no es tan grave

Agustín ha sido duramente cuestionado tras su salida de LCDLFM (@RCulturaPop, X)

En un encuentro con los medios de comunicación, Agustín Fernández fue cuestionado por dichos comentarios. El argentino aseguró que, pese a estar ahí en la conversación del caso, “no sabía” de qué estaban hablando:

“Yo no sabía ni de qué estaban hablando, no sabía que había una mujer. Le pedí disculpas a la familia, ni sabía que existía el caso, la verdad ni estaba informado de eso. Pensé que estaban hablando de Acapulco Shore o de otra cosa, no de eso”.

No obstante, aseguró que la gente se está dejando llevar por el odio en su contra: “Dije una tontería que se malinterpretó. No fue eso lo que quise decir. Obviamente quien me conoce sabe que no es así, pero nada, tómalo con diversión, que no todo es tan grave, no se dejen influenciar tanto por el hate”.

Agustín se reencontró con Wendy Guevara y Nicola afectado emocionalmente

(Vix // IG: @nicolaporcella12)

Luego de que ni Wendy ni Nicola pudieran justificar más las actitudes de Agustín dentro de La Casa de los Famosos y tuvieran que condenar sus comentarios, la amistad entre los tres parecía incierta. Por supuesto, ahora que el argentino fue eliminado se ha enfrentado a la verdad.

Wendy Guevara confesó que luego de salir de la casa, Agustín le mandó un mensaje bastante preocupado: “Me puso ‘Wendy, ¿estás ahí? Yo voy saliendo de Endemol. Wendy, los amo. ¿Están molestos conmigo? ¿No me quieren ver? Es que ya me dijeron unas cosas aquí. ¿Nicola está enojado?’. Yo sentí muy feo”.

La ganadora de la primera temporada le respondió: “No, mira, ya que platiquemos lo vemos. Nico no está enojado pero han pasado cosas, y llegando aquí pues platicamos y tu sacas tus conclusiones y nosotros las de nosotros”.

Tal encuentro se dio unas horas después. Wendy explicó: “Llegó Agus y llegó todo asustadito, todo sacado de onda, yo sentí muy feo (...) Yo le dije ‘no podía defenderte de ciertas cosas que dijiste y estuvieron mal, o que los demás dijeron y tú te reíste y te hacías cómplice’. Vino y le enseñé cosas, también le enseñé videos donde me peleo con sus fans”.

Al final, las cosas se aclararon y la amistad continuó.