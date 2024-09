Shanik Berman revela que su nieta está hospitalizada por esta enfermedad

Shanik Berman es una reconocida periodista de espectáculos y actual colaboradora del matutino "Hoy". (Especial Infobae / Jovani Pérez)

Aunque Shanik Berman fue una de las habitantes de La Casa de los Famosos México que menos duró en la competencia, también fue una de las que generó más contenido divertido. Los chistes de la periodista de espectáculos acapararon las tendencias durante el tiempo que participó en el reality show.

Ahora que está de nuevo en su trabajo de siempre, ha sido clave en las entrevistas a los eliminados. Recientemente, la conductora de televisión se sinceró con respecto a un tema familiar que está atravesando.

Fue durante el programa Hoy donde confesó que su nieta Daniela se encuentra en cuidados de profesionales esto debido a que padece una enfermedad de Lyme. Así lo contó:

“Nada más si me permiten decirle a mi hija Karlita, que Danielita va a estar bien, está hospitalizada Danielita, la más grande de mis niñas porque por el Lyme no aguanta los dolores del cuello, por la enfermedad de la garrapata y la tuvieron que dormir. Le van a inyectar no sé qué para dormirle la columna para que no sienta tanto dolor”.

Sus compañeros de programa le dieron ánimos y buenos deseos para que la joven mejore pronto.

¿Qué es la enfermedad de la garrapata?

La enfermedad de Lyme tiene estos síntomas SALUD FUNDACIÓN SOS LYME

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas infectadas, principalmente de la especie Ixodes scapularis, comúnmente conocida como la garrapata de patas negras o garrapata del venado. La bacteria causante de la enfermedad es Borrelia burgdorferi.

Síntomas

Los síntomas de la enfermedad de Lyme suelen manifestarse en tres etapas, aunque no todas las personas las experimentan todas:

Etapa temprana localizada :

Eritema migratorio : Una erupción en forma de anillo que aparece en el sitio de la picadura, típica pero no siempre presente.

Fiebre.

Escalofríos.

Fatiga.

Dolor de cabeza.

Dolor en músculos y articulaciones.



Etapa temprana diseminada :

Erupciones adicionales en otras partes del cuerpo.

Dolor en las articulaciones.

Problemas neurológicos como meningitis, parálisis facial (parálisis de Bell) o neuropatía radicular.



Etapa tardía diseminada:

Artritis severa.

Problemas neurológicos persistentes.

Problemas de memoria y concentración.



Diagnóstico y Tratamiento

El diagnóstico se basa en la combinación de síntomas clínicos, antecedentes de exposición a garrapatas y pruebas de laboratorio. Las pruebas de anticuerpos (ELISA y Western Blot) se usan comúnmente para confirmar la infección.

El tratamiento generalmente incluye una serie de antibióticos, como la doxiciclina, amoxicilina o cefuroxima axetil, que son efectivos particularmente en las etapas tempranas de la enfermedad. En casos de enfermedad avanzada, se pueden necesitar tratamientos prolongados o intravenosos.

Prevención

Para prevenir la enfermedad de Lyme, se aconseja evitar las áreas infestadas de garrapatas, utilizar repelentes adecuados, llevar ropa protectora y realizar chequeos minuciosos del cuerpo y la ropa después de estar en áreas donde las garrapatas son comunes. Remover las garrapatas lo antes posible también reduce significativamente el riesgo de infección.

La enfermedad de Lyme es una afección seria con una variedad de síntomas que pueden afectar significativamente la calidad de vida. La detección temprana y el tratamiento adecuado son esenciales para prevenir complicaciones a largo plazo.