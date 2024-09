Éste es el acuerdo que le ofrecieron a Genaro García Luna para declararse culpable en EEUU

En febrero de 2023, Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco delitos, la mayoría relacionados con el narcotráfico (Foto: Darío López-Mills, Archivo)

El 17 de septiembre se dio a conocer una carta escrita por Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad Pública) en la que expuso cómo ha sido su estancia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, durante casi cinco años.

La misiva de cuatro páginas fue redactada a mano por el propio García Luna y fue difundida por periodistas como Keegan Hamilton. En el primer párrafo, el exfuncionario mexicano reveló que tras su detención en diciembre de 2019 en Texas, recibió una oferta para declararse culpable de vínculos con el narcotráfico.

“A partir del arresto y durante los primeros días reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido poco tiempo (6 meses) y recibir beneficios económicos”, señaló García Luna en su carta.

Indicó que lo anterior fue por “inducción del gobierno de México”. La intención, supuestamente, no era inculpar a “delincuentes-narcotraficantes”, sino a “personas e instituciones” para provocar un debilitamiento institucional en el país.

Entre los expresidentes a los que García Luna tenía que inculpar se encuentra Enrique Peña Nieto (Foto: Gobierno de México)

“La perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva”

Aunque García Luna no mencionó a qué instituciones y personas tenía que imputar, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer en qué consistía parte del acuerdo, según la información que le proporcionaron tres fuentes distintas.

El comunicador indicó que al exfuncionario le habían pedido que declarara en contra de cinco expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Asimismo, también tenía que implicar a empresarios como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, al igual que “varios exprocuradores, exsecretarios de Seguridad y exdirigentes del PAN y del PRI”, aseguró Loret de Mola en su columna publicada en El Universal, sin mencionar los nombres de dichos exfuncionarios.

El 9 de octubre se dictará la sentencia contra Genaro García Luna en EEUU (Foto: EFE/Mario Guzmán)

El periodista (conocido por realizar constantes críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador) señaló que uno de los objetivos era “desmontar desde Estados Unidos a toda la clase política, empresarial y mediática de México”, con la finalidad de evidenciar que entre 1989 y 2018 operó un “narcoestado”.

Aunque Loret de Mola no expuso las identidades de las fuentes que le hicieron llegar estar información, indicó que una de ellas sostiene que García Luna es culpable de estar relacionado con el narcotráfico.

“Si esta información me llegara de fuentes del equipo de defensa de García Luna, no la estaría publicando. Sospecharía de un intento de mandar un mensaje, incluso amenazante, de un hombre desesperado al borde de la condena. Lo que me sorprendió es que me la confirmaron dos fuentes adicionales, una que no tiene ninguna cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública y otra que incluso lo considera culpable”, sostuvo el periodista.

En su carta, García Luna también involucró al presidente López Obrador con el narcotráfico e indicó que durante los 58 meses que ha estado detenido en Nueva York ha sufrido “condiciones infrahumanas”.

La publicación de esta misiva se da a tres semanas de que se realice el dictado de sentencia contra García Luna por cinco delitos: tres por conspiración para transportar, importar y distribuir cocaína; otro por pertenecer a una empresa criminal y uno más por declaraciones falsas.

En febrero de 2023, la Corte del Distrito Este de Nueva York determinó que García Luna recibió sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa mientras realizaba funciones de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), principalmente.

El 9 de octubre se dará a conocer la sentencia que recibirá García Luna por estos delitos.