Daniel Barreda asegura que fue amenazado junto con su padre previo a la votación de la reforma al Poder Judicial: “Estuve incomunicado”

Movimiento Ciudadano insiste en que Daniel Barreda está retenido en Campeche (Foto: X/@DanielBarredaP)

Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que fue amenazado junto con su padre después de que fuera retenido en contra de su voluntad el día en que se votó la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República y a la que el legislador no pudo asistir por haber acudido a atender este asunto personal.

El emecista contó que el día 10 de septiembre recibió la llamada de su madre, quien le comentó que su padre había sido llevado a una comparecencia judicial en la Ciudad de Campeche, motivo porque el tomó un vuelo a Mérida y después a la ciudad de Campeche en donde se encontraba su padre.

Fue a las 10:30 horas cuando llegó a la Sala de Juicios Orales en donde estaban retenidos su padre y el diputado local Paul Arce. Ahí permaneció y asegura haber estado incomunicado durante 12 horas, bajo la amenaza de que si se retiraba del lugar su padre sería procesado.

“Estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario”, sentenció Daniel Barreda en conferencia de prensa en el Senado este 18 de septiembre.

Daniel Barreda reapareció. (Captura de pantalla)

Información en desarrollo...