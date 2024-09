Sian Chiong rompe el silencio sobre su ‘romance’ con Briggitte Bozzo en ‘La Casa de los Famosos’: “Fue genuino”

Briggitte Bozzo y Sian Chiong se besaron en varias ocasiones. (Fotos: ViX)

Sian Chiong, octavo eliminado de ‘La Casa de los Famosos México 2024′, asistió como invitado especial al programa ‘Hoy’ este martes 17 de septiembre para responder algunas dudas sobre su participación estelar en el reality show.

Entre los temas que aclaró el actor cubano, destacó las acusaciones que pesan en su contra por supuestamente utilizar a sus compañeros, Ricardo Peralta y Briggitte Bozzo, como una estrategia ‘romántica’ para permanecer en la competencia.

“Con Ricardo hable, hablamos las cosas, le pedí una disculpa por no haber entendido lo que él estaba sintiendo en algún momento, le pedí disculpas por no haber sido empático y simplemente yo pensaba que estábamos pasando un buen rato todos en el cuarto”, declaró.

Ricardo Peralta estalló en contra de Chiong cuando descubrió su supuesta estrategia. (Foto: La Casa de los Famosos México)

Asimismo, aseguró que nunca utilizó al influencer para construir una ‘historia de amor’ como estrategia para permanecer en el reality. Incluso, insistió en que tampoco lo hizo con Briggitte Bozzo y esto dijo sobre los apasionados besos que protagonizaron durante toda la temporada:

“Con Briggitte ahí hubo algo la verdad que bonito, pero éramos cuartos rivales y creo que eso impedía un poco las cosas (...) lo de Briggitte fue genuino.”

Briggitte Bozzo explicó su comportamiento.

Sian Chiong asegura que NO escupió en la comida del Team Mar

En esa misma entrevista, Martha Figueroa cuestionó a Sian Chiong sobre las veces que supuestamente escupió sobre la comida o artículos de sus compañeros del Team Mar.

“Hay cosas de sentido común y que ahí no es ‘estrategia o no estrategia’, hay errores que el público no perdona como uno que tú cometiste. Quiero que pongas mucha atención porque aquí afuera de armó un escándalo cuando aparentemente escupiste en la comida del cuarto contrario”, comenzó la periodista.

Tras ver una compilación de esos momentos, el actor cubano respondió:

“Eso fue una broma entre amigos... eso fue entre Agustín y yo y ese era el plato de Agustín. El video no está completo, falta cómo Agustín dice: ‘Te lo vas a comer tú’, asqueroso’”.

(Captura de pantalla)

Finalmente, reconoció que su supuesta broma de amigos estuvo fuera de lugar y ofreció disculpas:

“Por eso estoy aquí dando la cara y por eso pido una disculpa porque creo que fue una broma que se salió de control, se salió de contexto y estoy muy arrepentido por haber hecho una broma de ese tipo. Creo que eso me hace humano (...) pido una disculpa porque mi deseo nunca fue esa, solo fue una broma entre amigos”.