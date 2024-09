René Franco asegura que la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos no resuelve nada

El locutor aseguró que correr a Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos no hace justicia en el país Crédito: Cuartoscuro

Después de decidir abandonar La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo se convirtió en el tema central de la conversación, pues entre dimes y diretes sobre las razones de su decisión, varias marcas decidieron abandonar la casa, por lo que algunas personalidades se pronunciaron a favor del youtuber.

Sin embargo, uno de los personajes que más ha llamado la atención en los últimos días es René Franco, locutor y actor que continuamente acude como panelista en las galas del reality show. Debido a que algunas veces llegó a defender al conductor regiomontano, la prensa no pudo evitar preguntarle su opinión ahora que ya no está en la competencia.

Aunque es sabido que su punto de vista no suele coincidir con el resto, su reciente reacción con la prensa sorprendió a propios y extraños, pues aseguró que la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos no resuelve el resto de los problemas que existen en el país.

Esto dijo René Franco sobre las conductas de Adrián Marcelo

Todo parece indicar que al igual que Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, René Franco también mantiene firmes sus pensamientos sobre el expresentador de multimedios, ya que en un encuentro con los medios mencionó que en México todos tienen conductas machistas, por lo que la decisión de Adrián Marcelo no cambia nada.

“En este país el machismo, la homofobia y la misoginia la practican hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, trans, lesbianas, todos practican el juego del machismo, la homofobia y la misoginia,” expresó.

Y agregó con cierta molestia: “Claro, hay muchos problemas en México, muy serios y muy reales y, ¿Qué, ya corrimos a Adrián Marcelo y ya hicimos justicia?”

De igual forma, al ser cuestionado sobre si existe una línea dentro del programa, René explotó contra los patrocinadores que decidieron salir del reality show: “Los patrocinadores que dicen: ‘no vamos a patrocinar esto’, patrocinan cosas peores en Internet. En México casi el 70% de los anunciantes se han ido a internet y han abandonado la televisión, y ahora castigan a la televisión con una doble moral absoluta.”

Asimismo, agregó que él no tiene nada que perdonarle a Adrián Marcelo o decir que le dará una segunda oportunidad. “Yo no tengo que darle ninguna oportunidad a Adrián Marcelo, porque como dije siempre, yo no se está jugando o es de verdad. Nadie sabe eso adentro de esa casa, porque es un juego de traición y decepción.”