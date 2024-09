Este sería el siguiente eliminado de La Casa de los Famosos México después del robo del liderato

Hace unas horas se llevó a cabo la prueba por el robo del liderato en La Casa de los Famosos México | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Hace unas horas se llevó a cabo la prueba por el robo del liderato en La Casa de los Famosos México. En la final de esta prueba se enfrentaron Sian Chiong, Ricardo Peralta y Briggitte Bozzo que ganaron su pase a esta ronda previamente. En esta parte final nuevamente Sian se impuso y ganó el derecho de retar a Agustín por la salvación en la casa más famosa de México.

Este resultado es fundamental para el destino del programa ya que seguramente será salvado un integrante del Cuarto Tierra. El robo de este semana tuvo un giro inesperado porque el robo de la salvación no se realizó el jueves, como suele ser costumbre, porque se hará hoy junto con la elección de la persona que abandona la placa de eliminación.

Lo que resulta evidente es que otra vez la salvación de la casa queda en manos del Cuarto Tierra. Actualmente en la placa de eliminación se encuentran: Sian Chiong, Ricardo Peralta, Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Mario Bezares. Uno de estos habitantes no formará parte de la octava semana de la competencia; sin embargo, de igual manera uno de ellos no estará en la placa de nominación de la séptima semana.

Actualmente en la placa de eliminación se encuentran: Sian Chiong, Ricardo Peralta, Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Mario Bezares/ (Foto: ViX)

Mañana se decidirá quién es el encargado de salvar a unos de los integrantes de la casa. Es probable que si Sian Chiong logra quitarle el liderato a Agustín, se volverá a salvar de la placa y la “liebre” se escaparía una vez más del Cuarto Mar. De igual manera, si Agustín retiene este poder, podría ayudar a Sian con la esperanza de que Ricardo Peralta sea un oponente más fuerte en la eliminatoria para Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Mario Bezares.

¿Quién será el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México?

Pese a que esta será la octava persona que sale del programa, por el abandono de Adrián Marcelo esta misma semana, viviremos la séptima gala de eliminación este domingo ocho de septiembre. Tomando en cuenta y suponiendo que Sian Chiong puede nuevamente salir de la placa de eliminación, existe una opción evidente de la persona que saldrá de la casa. Durante las siete semanas uno de los actuales habitantes no ha sido bien recibido por parte de la audiencia.

Ricardo Peralta ingresó a este programa como uno de los candidatos a llevarse el primer lugar, incluso la gente ya lo veía como el ganador. Pero los comportamientos, actitudes y comentarios dichos en el proyecto no fueron bien recibidos por su audiencia y esto lo ha llevado a ser uno de los favoritos, pero para salir de La Casa de los Famosos México.

Es probable que el siguiente eliminado sea Ricardo Peralta ya que la audiencia ha mostrado mucho apoyo a los miembros del Cuarto Mar y no ha recibido de buena manera al influencer. Si las cosas permanecen como hasta ahora, el Cuarto Tierra que al inicio partía como el favorito, se quedará con dos participantes.

Sin embargo, no todo está decidido porque existe la probabilidad de que Sian no sea el salvado y esto lo colocaría como el candidato a salir. De igual manera, en los últimos días dentro de la casa se ha visto una actitud diferente de Briggitte Bozzo lo que ha sido observado y cuestionado en las diferentes redes sociales. Incluso el apoyo con el que había contado ya no es tan claro.

Es poco probable que Briggitte salga de la casa esta semana porque no es tan cuestionada como Ricardo Peralta, pero en esta casa somos testigos de que todo puede ocurrir y cambiar en un instante.