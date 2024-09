Profeco retira del mercado cervezas sin alcohol; estas fueron las razones

(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Procuraduría General del Consumidor (PROFECO), en México no existe la cerveza sin alcohol, ya que si estas bebidas no alcanzan en mínimo requerido de esta sustancia, entonces no serían “cervezas”, por lo que hace un llamado a dejar de comercializar estas bebidas con dicha denominación.

Según el estudio realizado por la PROFECO, publicado este mes en la Revista del Consumidor, el contenido alcohólico de una cerveza va de 2 a 20 por ciento de nivel de alcohol (Alc. Vol.), por lo que los productos con menos de 2 por ciento no pueden utilizar la denominación “cerveza”, ya que no son cervezas, son bebidas no alcohólicas. Esto choca con la manera en que en el país se comercializan algunas bebidas con 0.5 por ciento de alcohol, las cuales se ofertan como “cervezas sin alcohol”.

La NOM-199-SCFI-2017, “Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”, señala que una cerveza es una bebida fermentada elaborada con Malta, Lúpulo, Levadura y Agua potable, y se le puede adicionar infusiones de cualquier semilla de cereales o leguminosas que puedan proporcionar harina, raíces o materia prima vegetal que contengan fécula, carbohidratos de origen vegetal que se puedan fraccionar mediante hidrólisis y azúcares que se le agregan a la malta, con adición de lúpulos o sucedáneos de estos.

Cervezas sin alcohol y bebidas no alcohólicas

Pese a que para estas bebidas sin alcohol se utilizan los mismos ingredientes, la elaboración cambia en el método de hacerla, las cuales pueden ser:

DESTILACIÓN AL VACÍO Se recupera el etanol del vapor generado a una temperatura menor a la del hervor.

ÓSMOSIS INVERSA Se separa el etanol por medio de una membrana impermeable. Teniendo como objetivo, en ambos casos, eliminar el contenido de alcohol de la cerveza a menos del 0.5% de alcohol por volumen.

UTILIZACIÓN DE LEVADURAS Que no producen o producen niveles muy bajos de etanol (alcohol) durante la elaboración de cerveza.

En este contexto, sólo una de las 7 marcas analizadas de bebidas no alcohólicas, Mahou, de origen español, no cumple con la norma ya que en su etiquetado señala ser una “cerveza”. Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

En este caso, PROFECO retiró dos lotes del producto del mercado y a iniciar el proceso de contacto con el proveedor para aclarar la situación.