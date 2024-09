Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas: la iniciativa sin precedentes de María Clemente

María Clemente y su equipo elaboraron una iniciativa de ley única en su tipo. REUTERS/Edgard Garrido

“Soy una persona que toda mi vida me ha gustado lograr lo imposible, y he logrado muchas imposibilidades en mi vida, muchas cuestiones en las que me dijeron ‘no se puede’”, dijo María Clemente a sus invitadas en el marco de su tercer informe de Actividades Legislativas donde abordó los avances de su gestión como diputada.

Uno de los grandes logros de María Clemente y de su equipo fue crear lo que parecía imposible: la iniciativa de Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, única en su tipo por más de una razón.

Pero que hoy dicha iniciativa sea tan poderosa es producto de una tarea que requirió de insistencia, nadar a contracorriente y de un equipo entusiasmado con hacer algo significativo para una de las comunidades más golpeadas en nuestro país y en el mundo: las personas trans.

Al principio María Clemente se enfrentó incluso a sus propios dirigentes, y a un grupo de personas que no tenía el interés de trabajar en una agenda tan necesaria para la comunidad trans. La diputada cuenta que tuvo que cambiar de equipo ante los “no se puede”, que aquello le costó mucho a nivel político, y que fue gracias a los consejos de Porfirio Muñoz Ledo, a quien recuerda con cariño, que se contrapuso.

Junto al nuevo equipo de trabajo, a quienes considera también amigos, se dio cuenta de que sí se podía y juntos comenzaron a armar una iniciativa sin precedentes. Para la vida pública de las personas trans, la iniciativa de la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans no tiene comparación por su contenido e impacto, pues es la única iniciativa legislativa en la LXV Legislatura que, aunque no tiene dictamen, el Congreso de la Unión está obligado a registrarlo gracias la recomendación 42/2024 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Amado Jonathan Hernández, integrante del equipo de la diputada, lo explica: “Ninguna iniciativa LGBT+ en la historia de nuestro país tiene una recomendación similar. Lo que la recomendación dice es que aunque el dictamen no esté, aunque la Cámara de Diputados haya decidido no discutir esta iniciativa, aunque la diputada no exista como diputada, tienen que seguir la discusión, tienen que seguir el proceso legislativo para su aprobación, no la pueden desechar”.

La Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans busca “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas trans, en particular los referentes a la no discriminación, a la identidad de género autopercibida, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la justicia”.

Además de esta iniciativa, María Clemente y su equipo lograron darle la importancia necesaria a las implicaciones legales y las consecuencias del uso de modelantes, un tema que afecta a las mujeres trans incluso con más dureza que los transfeminicidios.

Los temas que preocupan a María Clemente siempre fueron la piedra angular de su gestión como diputada. Frente a una docena de mujeres trans agradeció: “Lo hice con todas ustedes y no lo hice sola, lo hice con todas ustedes y con un gran equipo de trabajo”.